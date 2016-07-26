魷魚遊戲｜北韓又睇韓劇？劇評：赤裸呈現南朝鮮社會慘象

南韓製作串流劇《魷魚遊戲》在Netflix全球上架，成為Netflix有紀錄以來最高點擊率的非英語劇集。北韓傳媒認為，《魷魚遊戲》生動呈現南朝鮮（南韓）弱肉強食、經濟貧富差距極大的資本主義社會。

劇評：只要不是第1名，通通都得死

北韓對外宣傳媒體《回聲》發表《魷魚遊戲》的劇評，指該劇暴露南韓資本主義文化本質，貪污流行，隨處有不道德流氓。劇情赤裸裸呈現出蔓延在南朝鮮社會的弱肉強食與極端生存競爭，成為該劇在南朝鮮爆紅的因素。

文章表示，《魷魚遊戲》生動呈現出無法承擔巨額債務的數百名人們在地獄般的生活垂死掙扎，為了搶奪只給最後1名優勝者的巨額獎金，彼此之間在殘忍的遊戲中殺個你死我活，劇中向觀眾巧妙呈現出在獸化的南朝鮮社會下，人類在極端的競爭環境逐漸抹滅人性的悲慘現實。

評論又指，身為有錢人的遊戲主辦方制訂出「只要不是第1名，通通都得死」的弱肉強食遊戲規則，將淒慘血腥的殺戮遊戲視為娛樂，並以此為樂。劇中透過描述這種現象，諷刺權力高層貪污腐敗風氣瀰漫的社會，以及沒錢的窮人慘淪有錢人的玩物，如此不公不義的社會，激起觀眾們的悲憤之情。

網站阿里郎：貧人被富人當作棋子對待

北韓宣傳網站阿里郎的文章形容，整齣劇反映社會不公，貧窮人士被富有人士如棋子般對待。一般人在南韓被迫參與極端遊戲，人性泯滅。

南韓媒體《News1》分析，北韓宣傳媒體雖間接引用其他人的影評，卻將焦點著重在批判貧富差距極大的資本主義社會。

《魷魚遊戲》內容大致講述一批富豪安排南韓負債人士參與遊戲，以求贏取超過456億韓元獎金，淘汰將會被擊斃。

為了阻止南韓文化入侵，北韓於2020年底推行《排斥反動思想文化法》，禁止人民觀賞韓劇，一旦被發現，觀看者最重將面臨15年勞改，傳播者更會被判處死刑。

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