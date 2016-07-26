魷魚遊戲｜台灣網紅拍AV版 韓網民：居然不是日本

Netflix原創劇集《魷魚遊戲》熱爆全球，台灣有網紅以此為靈感，斥資百萬新台幣，拍攝AV版的《魷魚遊戲》，消息引發熱議，甚至傳到南韓，引起當地網民詫異：「竟然不是日本」。

台灣網紅米砂(Misa) 早前轉型為AV導演，近日她在個人YouTube頻道中介紹最新作品《成人版魷魚遊戲》，分享部分拍攝過程及場景，更透露大手筆斥資100萬元新台幣，折合約25萬港元。米砂表示，今次找來10多位女優，現場更可看到持槍的紅衣人男優，甚至找來號稱台灣第一女優的吳夢夢擔任木頭人小女孩一角，動用演員人數之多。

AV導演：分鏡圖已到達戲劇拍攝規格

在製作特輯中，可見攝影棚中除了搭建《魷魚遊戲》劇中巨型殺人娃娃場景，劇中公園布景，據悉劇中將重現6個經典環節，當然少不了成人版「椪糖」。導演表示，這是他拍過最具規模成人電影，例如繪製分鏡圖，已到達戲劇拍攝規格，實為成人片少有。

網民：怎麼是台灣先推

這部AV被台灣網民稱為「史詩級」AV，迅即引起關注，消息甚至傳回南韓，不少韓國網友驚呼「怎麼是台灣先推！竟然不是日本」、「台灣竟搶在日本前面拍這版本」；也有網友更貼出米砂的Twitter帳號，表示要「準時鎖定上線的時間」、「一定要支持」。不過，也有網友不以為然，認為「日本必較專精，還是期待日本版」。

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