魷魚遊戲｜阿聯酋上演真實版 大玩5個經典關卡

Netflix劇集《魷魚遊戲》在全球掀起熱潮，就連阿拉伯聯合大公國亦決定舉辦特別活動，呈現《魷魚遊戲》幾幕經典橋段，讓民眾可以體驗影劇中的刺激同時，亦推廣韓國文化。

《國家報》(The National)報道，有鑑於Netflix影集《魷魚遊戲》在全球掀起一波現象級的熱潮，阿聯酋的韓國文化中心(KCC)決定於12日下午在阿布扎比辦事處舉辦2場真實版《魷魚遊戲》。主辦一共收到近300人報名，僅30人獲選參賽，屆時參賽者將會被分成15人一組，穿上劇中印有《魷魚遊戲》標誌的制服，與身穿紅色制服、頭戴面罩的工作人員進行激烈的賽事。

劇中遊戲全是韓國的兒童遊戲

這場由KCC舉辦的真實版《魷魚遊戲》中，會重現劇集中幾個經典關卡，其中包含了「一二三，木頭人」、「椪糖」、「玻璃橋」、「打彈珠」，以及「Ttakji」，「Ttakji」也就是劇中孔劉與男主角李政宰在地鐵月台上玩的打咭紙遊戲，首先翻轉對方咭紙就勝出。但KCC強調，被淘汰的參賽者並不會喪命，而是可以選擇留在現場觀看比賽，或者是直接返家。

KCC表示，劇中的遊戲看起來十分殘酷，發揮了最大的戲劇效果，實際上該系列的所有遊戲，都是韓國從古流傳至今的兒童遊戲，他們希望能透過這場活動，讓阿聯酋的人民加對了解韓國文化。

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