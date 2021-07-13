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鰂魚涌槍殺姨舅案 謀殺罪成 女保鑣囚終身
30 分前
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鰂魚涌公園槍殺案姨舅謀殺高等法院
鰂魚涌槍殺姨舅案 謀殺罪成 女保鑣囚終身
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鰂魚涌公園2018年曾發生槍殺姨舅案。(資料圖片)

鰂魚涌公園2018年發生槍殺姨舅案，女被告詹心桀疑因家庭糾紛，涉向4名姨舅開槍，致兩死兩傷，陪審團昨一致裁定她兩項謀殺及兩項有意圖而射擊罪罪成，判囚終身。
 

案件經過10日審訊，昨踏入第11日，高等法院法官潘敏琦完成引導陪審團，7名陪審團上午退庭商議5小時後，一致裁定2項謀殺及1項有意圖而射擊罪罪成，另一項有意圖而射擊罪則以6比1大比數裁定罪成。法官潘敏琦形容被告冷血殘暴，指出被告謀殺的二姨，更曾出資供被告修讀電腦課程，指被告不知恩，又半途而廢，更射殺死者。

潘官更多次直斥被告無恥，傷害關心和竭盡所能照顧她的人，以答謝為名相約姨舅午膳為藉口，卻事先準備手槍及子彈犯案；又斥責被告還柙時仍無恥地去信生還的三姨，對其傷勢關心不但流於表面，更於信中指槍膛還有9粒子彈，但永遠不會對她補槍；又無恥地寫信給兄長，要求替她購買零食及學習所需物品，而被告在案發當天曾以槍指向他。

潘官又謂，案件造成2人逝世，判刑必須反映案件嚴重性，而陪審團一致裁定被告兩項謀殺罪罪成，法庭無酌情權判處其他刑罰，並強調即使有權，也不會運用，依例判處被告終身監禁。被告審訊期間神情呆滯，聽聞判刑後在犯人欄內竟說「幫到阿媽報仇好開心」。

法官周三引導陪審團時指，若能證明詹心桀案中出於吸食冰毒毒癮、嚴重抑鬱症，導致嚴重削弱神志，失去理性判斷及自制能力，應裁定被告謀殺脫罪、誤殺罪成。

現年47歲、曾擔任保鑣的被告詹心桀原名魏朝霞，報稱無業，案發時44歲。她被控於2018年6月26日及27日，在鰂魚涌公園謀殺其二姨詹少芬(80歲)及四舅父詹鎮基(62歲)，二姨當日送院不治，四舅父則於翌日死亡。同案被控意圖使其二舅父詹前駒(現年75歲)及三姨詹小慧(現年63歲)身體受嚴重傷害射擊罪。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/鰂魚涌槍殺姨舅案-謀殺罪成-女保鑣囚終身-276135
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