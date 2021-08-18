鳳梨餘波｜多次驗出有害生物介殼蟲 大陸禁台灣釋迦蓮霧進口

大陸繼3月起暫停台灣鳳梨(港稱「菠蘿」)進口後，昨宣布今起暫停台灣釋迦(港稱「番鬼荔枝」)及蓮霧進口，原因是今年多次在該兩款水果中檢出有害生物「大洋臀紋粉蚧」(介殼蟲)。台灣農委會主委陳吉仲迅速宣布將撥10億元(新台幣，下同)加強釋迦和蓮霧的內、外銷，包括拓展港澳等市場。他又批評陸方做法不符合國際貿易規範，阻礙兩岸正常貿易，「我要代表台灣農民嚴正表達無法接受」，並稱可能訴諸世界貿易組織(WTO)。

台灣農委會統計，去年釋迦及蓮霧產量分別為5.7萬噸及4.74萬噸，產值分別達43億元及33億元；外銷分別佔14,284噸及4,942噸，當中分別有13,588噸(95%)及4,792噸(97%)銷往大陸，大陸外銷量佔總產量分別達23%及10%。香港是台灣釋迦和蓮霧的第二大外銷市場，第三、四則是加拿大和新加坡。

將增加香港等市場出口數量

釋迦和蓮霧產季將分別自10月下旬及12月開始。陳吉仲昨宣布多項救市措施，包括提高外銷獎勵額度及擴大舉辦台灣水果節活動，增加港澳、星馬及加拿大等現有市場的出口數量；加強外銷新品及新市場(日本及越南)開發；調節產季分散供應量、成立團購平台鼓勵台灣內外採購等。

陳吉仲同時指出，大陸今年向台方通報的釋迦、蓮霧不合格宗數分別為13宗及6宗，而台方已自去年10月起對釋迦加強源頭管理及出口檢疫，並於本月10日再加強包裝場檢查，蓮霧今年的不合格率則僅0.41%，且6月28日起未再有不符合陸方規定的情況。他質疑陸方在中秋節假期突襲式宣布停止進口，「顯然是有貿易以外的考量」。

或透過WTO爭端解決機制處理

他又表示，介殼蟲存在於水果表面，而非水果內，國際慣常做法是在邊境驗出後以熏蒸處理，然後繼續進口流程，鮮有當作不合格，甚至終止貿易；而2月時對岸以相同理由暫停輸入台灣鳳梨，農委會當時就認為，釋迦和蓮霧會遭遇同樣情況，並做好準備，現估計下一款被禁水果可能是「柑橘」。他強調，會循正式管道要求陸方商討問題，若本月30日前陸方無正面回應，農委會將透過WTO爭端解決機制處理。

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