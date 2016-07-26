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鹽水混消毒劑毒殺病人　日34歲女護被判無期徒刑
2 小時前
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日本護士殺人案消毒劑
鹽水混消毒劑毒殺病人　日34歲女護被判無期徒刑
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事發的醫院已經改名。(網上圖片)

日本橫濱市2016年的一件震撼案件，一名女護士涉嫌以消毒劑混入病人的鹽水之內注射入體，以致最少3名70至80多歲的病人死亡。現時34歲的女護久保木愛弓，今日(9日)在橫濱地方法院判處無期徒刑。

案情指，久保木愛弓在橫濱大口醫院（現已改名及休業）擔任護士，期間對至少3名78至88歲，需要吊鹽水的病人，向其注射的鹽水包中混入消毒劑，令3人中毒死亡，而同時，久保木亦已準備好5個混入了消毒劑的鹽水包準備殺害其他患者。久保木自稱，因為不想向病人家屬作解釋，覺得相當麻煩，故此不希望病人在自己工作期間離世。

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被控殺人的女護士久保木愛弓。(網上圖片)

被告患有自閉症

被告在起訴前的精神檢測，證實本身患者自閉症，辯方求情時表示，被告在犯罪是的精神狀況虛弱，而控方則認為，犯人在犯案時具有完全的的負責任能力，因此要求判處死刑。橫濱法院今日裁定，久保木具有完全的責任，控方雖然求判死刑，但裁判長家令和典最終決定判處無期徒期。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/鹽水混消毒劑毒殺病人　日34歲女護被判無期徒刑-292220
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