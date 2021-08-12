麥當勞增設滙豐PayMe電子支付

滙豐旗下電子錢包PayMe和麥當勞宣佈，即日起在全港麥當勞餐廳內增設滙豐 PayMe電子支付方式 。雙方早前已為麥當勞App增設PayMe收款。讓客人有更全面和便利的電子支付過程。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示，PayMe成立至今短短4年，用戶人數已經超越250萬，日趨融入香港大眾的日常生活之中。滙豐非常高興與麥當勞合作，進一步擴闊PayMe的商戶網絡，相信兩大為人熟悉的品牌攜手合作，將有助推動香港電子支付發展及跨行業數碼創新。

滙豐環球資金管理業務香港區主管姚宇翠表示，零售行業正積極融合線上和線下體驗，採用電子支付方案以提升營運效率。PayMe for Business收款方案用量亦顯著增長，今年首7個月的個人對商戶交易數目，按年增加逾一倍。

使用PayMe滿35元減5元

另外，適逢麥當勞App周年慶，麥當勞即日起連續三星期於麥當勞App推出不同電子優惠券回饋用戶，推廣期內，顧客凡使用滙豐PayMe消費滿港幣35元，便可即享減港幣5元優惠，麥當勞App用戶可盡享雙重優惠獎賞，以超值價錢享受經典滋味