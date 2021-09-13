麥當勞脆香雞翼陸續缺貨 近兩成門市售罄
5 小時前
麥當勞脆香雞翼陸續缺貨 近兩成門市售罄
麥當勞上周六(11日)公布，由於受不穩定的國際航運影響，脆香雞翼將會延遲到港，預計未來數天將會陸續缺貨。截至今午(16日)1時半，全港已有49間門市售罄，佔全港分店近兩成。
港島區麥當勞脆香雞翼缺貨分店
⚫ 香港北角英皇道355-361號益新大廈地下A-C舖
⚫ 香港灣仔港灣道30號新鴻基中心地下G1號店
⚫ 香港北角七姊妹道194號健康邨地下C舖
⚫ 香港北角英皇道238號康澤花園地下B2及B3號舖
⚫ 香港銅鑼灣禮頓道77號禮頓中心地庫B2號舖
⚫ 香港上環皇后大道中287-299號QRC299地下2A&2B舖
⚫ 香港香港仔石排灣道81號兆暉大廈地下1及2號舖
⚫ 香港干諾道中200號信德中心二樓267號舖
⚫ 香港西環卑路乍街8號西寶城低層地下LG07號舖
⚫ 香港夏愨道18號海富中心地下1-41號舖A部份
九龍區麥當勞脆香雞翼缺貨分店
⚫ 九龍美孚新邨萬事達廣場地下N60A號店
⚫ 九龍油塘鯉魚門廣場二樓201號舖位
⚫ 九龍油塘茶果嶺道油麗邨油麗商場地下5及6號舖
⚫ 九龍九龍塘達之路80號又一城LG1樓LG1-01A號舖
⚫ 九龍紅磡黃埔花園紫荊苑G7A號舖及地庫一樓1B12-14
⚫ 九龍油麻地彌敦道569-573A號富運商業中心地下B舖
⚫ 九龍紅磡馬頭圍道46-48號家維商場UG10-12號舖
⚫ 九龍觀塘觀塘道388號創紀之城1號1A地下
⚫ 九龍牛頭角樂華邨c310號舖
⚫ 九龍牛頭角道77號淘大花園商場第二期地下G246-253號舖
⚫ 九龍尖沙咀寶勒巷3-7A號萬事昌廣場地下1號舖
⚫ 九龍油麻地彌敦道518-520號彌敦行地下A及C舖
⚫ 九龍九龍城沐翠街晴朗商場地下B001號舖
⚫ 九龍牛池灣坪石村停車場 G1號舖
⚫ 九龍九龍灣宏照道38號企業廣場五期MegaBox L2 34號舖
⚫ 九龍觀塘開源道79號鱷魚恤中心1樓2號, 3a及3b號商舖
⚫ 九龍油麻地彌敦道363-373號恒成大廈地下B舖
新界區麥當勞脆香雞翼缺貨分店
⚫ 新界屯門龍門路55-65號新屯門中心商場2樓9-11號舖
⚫ 新界將軍澳尚德邨TKO Spot2樓216號舖
⚫ 新界將軍澳欣景路八號新都城中心二期商場一樓1017號舖
⚫ 新界將軍澳常寧路2號TKO Gateway西翼一樓W102號舖
⚫ 新界將軍澳彩明苑彩明商場271 及272 號舖
⚫ 新界粉嶺百和路88號花都廣場地下91A, 93-95號舖
⚫ 新界馬鞍山頌安邨頌安商場6號舖
⚫ 新界粉嶺聯和墟和睦路9號海聯廣場地下2A及2B
⚫ 新界馬鞍山恆安邨恆安商場二樓201至202A
⚫ 新界大圍新翠邨新翠商場地下1B舖
⚫ 新界大埔富善邨富善商場地下G25號舖
⚫ 新界沙田德厚街禾輋邨禾輋商場二樓245-247號舖
⚫ 新界馬鞍山錦泰商場一樓102號舖
⚫ 新界沙田廣源商場二樓十三號舖
⚫ 香港新界大埔南昌運路9號新達廣場1樓083-085號舖
⚫ 新界沙田沙田第一城銀城街1號置富第一城地下G78-G81 & G82C號舖
⚫ 新界屯門兆康苑兆康商場109號舖
⚫ 新界元朗天瑞路88號俊宏軒地下G5-G7號舖
⚫ 新界沙田沙角村沙角商場二樓239號舖
⚫ 新界沙田安平街1號地下1號舖
離島區麥當勞脆香雞翼缺貨分店
⚫ 大嶼山東涌達東路20號東薈城一樓112號舖
⚫ 香港大嶼山東涌逸東邨逸東商場1樓104號舖
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/麥當勞脆香雞翼陸續缺貨 近兩成門市售罄-285105