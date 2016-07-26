黃偉綸：北部都會區改變「南重北輕」發展觀念

發展局長黃偉綸出席一個電台節目時指，「北部都會區」發展計劃改變了本港「南重北輕」的舊有發展觀念，在北區提供60多萬個就業機會，亦改善現時南下的交通壓力。「北部都會區」預計在20年後才正式完工，黃偉綸表示，新界北的發展，有部份新發展區已經開工，可以在不同階段入伙，不存在20年後才能提供房屋供應。 黃偉綸表示「綠化地帶」及郊野公園佔本港土地五成六 ，無可能完全不發展，施政告提岀，進一步檢視約300公頃「綠化地帶」的發展潛力，檢視範圍不涉郊野公園，將來有需要的話，會再考慮發展更多「綠化地帶」。

政府早前指，將擱置沙嶺的火葬場和殯儀設施，只保留骨灰龕場，黃偉綸指，是考慮到北區的發展意見後作出調整，目前正考慮在其他地方興建或增設火化設施。

啟德醫院地盤已灌漿 料沉降情況已停止

另外，啟德發展區新急症醫院工程地盤4個監測點，日前暴雨期間出現沉降超標，黃偉綸表示，有關工程是由醫管局直接興建，他留意到醫管局指已經灌漿，沉降情況應已停止，目前亦已停止工程。至於有關工程何時可以恢復，他說，需要有關方面找到方法，確保未來不會繼續出現這個情況，在確保安全情況下才可復工，如需要政府部門協助，當局會提供協助。