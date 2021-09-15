黃偉綸：未來十年公營房屋供應將進一步增加

發展局長黃偉綸今日在一個電台節目表示，今年公營房屋供應再度達標，稍後公布的長遠房屋策略，公營房屋未來十年的供應將進一步增加。 黃偉綸指，政府未來10年目標興建31.6萬個公營房屋單位，較同期需求多出5%，根據現時計劃，當中有3分2單位會在較後時間興建，希望盡早落成，以解決不適切居所包括劏房問題。不過他又說，市民租住劏房有不同原因，例如縮短上下班交通時間，長遠要用其他方法解決，包括開創新職位，供區內居民就業。

東大嶼都會最快2034年有首批居民

另外，黃偉綸指，興建中部水域人工島發展「東大嶼都會」的選項，過去在土地供應專責小組收集社會意見時，獲相當支持，政府未來會以具體計劃，説服社會，希望主流意見會支持。黃偉綸指，若2027年開始填海，2030年中部水域人工島會有首批土地，第一批居民可在2034年入伙。



他又指，未來新界北的發展將會非常蓬勃，新發展區的研究亦即將展開，特首林鄭月娥已提及要有整全態度看待新界北發展，特別是交通基建方面，預告下星期的施政報告會有整全交代。