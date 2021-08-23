黃啟軒贏國際汽聯世界賽車錦標賽電競盃選拔賽 將赴法國競逐

香港汽車會夥數碼港合辦「Mercedes-Benz 呈獻：2022 年國際汽聯世界賽車錦標賽電競盃香港區代表選拔賽」，選手黃啟軒(Jonathan)贏得總冠軍，獲得代表香港遠赴法國參加「2022 年國際汽聯世界賽車錦標賽電競盃」的資格及資助。

選拔賽一連兩日(28、29日)在假數碼港商場 ER Esports Digital Entertainment Training Centre上演準決賽及總決賽，在昨日總決賽賽事，Jonathan在「Suzuka Circuit」、「Brands Hatch GP」、「Monza GP」及「Circuit de Spa-Francorchamps」4場比賽中贏得3場第一，最終以總分54分，大熱姿態贏得總冠軍，獲得代表香港遠赴法國保羅·里卡爾賽道參加「2022 年國際汽聯世界賽車錦標賽電競盃」的資格和資助，與來自世界各地不同的電競賽車運動員代表競賽，並贏得總值超過15,000元 的豐富獎金獎品。今次比賽作為香港首個由官方舉辦的電競賽車運動員代表選拔賽，吸引多位賽車迷觀賞賽事。

首日星期六的準決賽賽事，20位參賽者被分成兩組，各於「Fuji International Speedway」、「Dragon Trail

Seaside」及「Red Bull Ring」，駕駛 Mercedes-AMG GT3 (Gr. 3) 進行三場賽事，決出 10 人總決賽選手名單，包括（排名不分先後次序）：黃世文、李健朗、梁日、陳嘉熙、周天浩、黃啟軒、梁子衷、謝耀忠、湯朗軒及羅逸林。