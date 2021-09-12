黃大仙信俗文化館今開館典禮 暫只准團體參觀 下階段准個人入內

嗇色園黃大仙祠數年前開始籌建「黃大仙信俗文化館」早前已落成，並於今日舉行開館典禮。黃大仙祠時值一百周年紀慶，而黃大仙信俗文化館亦與時並進，以現代科技呈現傳統文化。

黃大仙信俗文化館內共分有11個區域

黃大仙信俗文化館內共分有11個區域，讓訪客展開充滿啟發性的互動之旅，包括文化館入口設有LED祈福牆，以獅子山為背景，配以該園「勝意燈」及「三皇九台星燈」為設計藍本的祈願天燈，讓參觀者透過掃描許願裝置的二維碼寫下心願，便即時可在LED祈福牆上呈現並飄到天上，象徵願望上達仙聖。



文化館正門又稱「善門」，當中裝飾上不同大小及書法體的「善」字，象徵「走過善門，常懷善心」。善門上亦有由前香港中文大學校長金耀基教授親題的文化館牌匾，以中式花紋配以不鏽鋼材質及發光字體，糅合現代設計風格，於傳統文化上添上新面貌。

進入「仙祠遊歷」前，文化館展示著黃大仙信俗列入「國家級非物質文化遺產代表性項目」牌匾的複製品，以紀念黃大仙信俗獲列入國家級非遺名錄。而「仙祠遊歷」展示2021年的黃大仙祠模型，參觀者可從俯瞰角度欣賞嗇色園黃大仙祠建築佈局。

在「百年光影」區內，過去百年的歷史事件及趣聞，如二戰期間仙師顯威靈、五十年代該園正式開放、七十年代大殿重建，以至近年改革及新建設等一一以互動形式重現參觀者眼前。

「歷史掠影」區域展示六個實物展櫃，包括九龍嗇色園赤松黃大僊印（複製品）與1955年派發的棉衣換領券，按下展櫃旁的按鈕即可於屏幕上看到文字解說。同時設有由二十部電視組成的十米長觸碰屏幕，可以點擊閱覽一百多張珍藏文物、建築風貌等。尚餘其他展區有待參觀者觀看。

黃大仙信俗文化館暫只開放團體參觀

嗇色園黃大仙祠指，黃大仙信俗文化館現階段暫只開放接受合資格的團體預約參觀，個人參觀安排將於下階段安排，稍後透過嗇色園網站及Facebook專頁公佈。