梁君彥讚黃宜弘一生愛國愛港 遺體稍後在美國火化

前立法局、臨時立法會及立法會議員、前港區人大代表黃宜弘因為癌細胞擴散至腦部逝世，終年82歲。立法會主席梁君彥表示十分哀痛，亦代表立法會向黃宜弘的家人致以深切慰問。梁君彥讚揚黃宜弘一生「愛國愛港」，對香港貢獻良多，又提到黃宜弘早一兩年前往加拿大，及後因病情關係，再轉往美國，而據他所知，黃宜弘的遺體稍後會在美國火化，至於追悼會會因疫情關係，稍後或在明年在本港舉行，詳情待黃宜弘家屬公布。

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梁君彥又讚揚黃宜弘出任立法局、臨時立法會及立法會議員期間，對他本人是亦師亦友，指黃宜弘提攜後輩，形容他做「大師兄」。

黃宜弘為前立法局、臨時立法會及立法會前議員，一直循商界(二)的功能組別，即香港中華總商會的界別參選。他最經典就是在2003年《基本法》第二十三條立法審議期間，曾被傳媒拍攝到在車上舉起中指，指向圍堵立法會的群眾，事後他向市民道歉。