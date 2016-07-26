黃耀明被捕｜譚耀宗：民建聯過去好小心邀請嘉賓表演

廉政公署落案起訴民主派的立法會前議員區諾軒以及歌手黃耀明，指他們涉嫌在2018年立法會港島區補選中作出舞弊行為，向他人提供娛樂以誘使他人投票予區諾軒，不過網民發現包括民建聯在內的建制派人士均曾在選舉造勢大會中提供不同類型的娛樂表演，要求廉署秉公辦理。全國人大常委譚耀宗表示，過去民建聯都非常小心邀請嘉賓表演，選舉誓師大會都不會邀請職業歌手表演，否則容易觸犯選舉法例。

對於教育局中止與教協的工作關係，譚耀宗表示支持，指過去都有意見認為教協主要「搞政治」，和反中亂港組織關係密切，行為和作為教師職工會的身份不符合，會影響師生，政府是時候表達對教協的立場。他又指，教協作為全港最大教師工會，應該早日回到正軌，強調《港區國安法》下，任何組織過往行為影響社會穩定和國家安全，都要特別小心，避免作出同樣行為。

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