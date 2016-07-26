黃錦星IG國慶日現青天白日旗 民建聯成員要求徹查

環境局長黃錦星在昨日十一國慶日，於社交平台Instagram出帖時，帖文其中一個hashtag「#國慶日假期」後面，出現「青天白日滿地紅旗」的表情符號(emoji)，其後有關圖案被刪去，黃錦星透過新聞秘書回覆傳媒查詢時表示，IG懷疑遭黑客入侵，已即時更改IG密碼，但無回應有否報警。有建制派議員批評，不應出現這類「低級錯誤」，建議就事件徹查。

陳學鋒：國安處應查下邊班黑客咁大膽

民建聯副主席陳學鋒在fb表示，「遇到黑客，梗係要去報警；國安處應該查下邊班黑客咁大膽，膽敢入侵局長賬戶」；民建聯立法會議員陳克勤亦在fb留言，指「黃錦星出post賀國慶，卻令人震驚地配以青天白日旗」，反問「大家接受環境局的解釋嗎」，並用hashtag指「黑客老是常出現」。

民建聯立法會議員葛珮帆表示，作為問責局長，需妥善管理社交帳戶，不應該出現這類「低級錯誤」。她說，若帳戶遭黑客入侵，有機會出現較加入emoji更嚴重情況，例如發表違法文章等，建議局長以至政府要徹查事件，包括檢視帳戶權限及流程、以了解會否有人犯錯或有外泄資料風險等，再視乎調查結果決定是否交由警方跟進。

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