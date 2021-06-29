黃馮律師行資金被凍結 高院准還予客戶涉逾3.1億元

黃馮律師行前文員涉不誠實挪用客戶款項，去年被香港律師會接管，所有銀行資金遭凍結，包括客戶資金，導致有客戶樓宇買賣受影響。高等法院今日頒令，要求律師會於下月4日前向受影響客戶發還資金，至少涉款3.1億元。

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法官高浩文指，律師會收到637個有關申索，其中已接受的申索涉款逾3.1億元，法官下令要求律師會於28天內，即下月4日前準備好支票，發還予有關客戶，而未提出申索的客戶，可於未來12個月提出申索。

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另外，黃馮律師行兩名前合夥人伍永雄及阮國強，要求取回早前向律師行注入的2,300萬元資金，其中800萬元為向財務公司借貸所得，而有關財務公司已入稟追討。法官認為，財務公司的追討與客戶申索不同，故不應納入此案的申索，並指除財務公司的800萬元，其他款項應留給客戶作申索之用。