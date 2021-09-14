黑客新伎倆 零點擊都中招 蘋果產品嚴重漏洞 急釋更新補救

常說「唔好打開可疑連結」以免被黑客入侵，但乜都無做都一樣會中招。蘋果iPhone、iPad、Mac機、Apple Watch、iPod Touch用家統統須注意，一種防不勝防的黑客入侵方式，詳情首度曝光。該種「零點擊」(zero-click)手法，由加拿大網絡安全機構Citizen Lab發現，黑客透過蘋果通訊程式iMessage植入以色列一間公司的間諜軟件，入侵手機，過程不需要借助用戶打開可疑連結或文件。蘋果周一推出軟件更新iOS 14.8補救。

總部位於多倫多大學的Citizen Lab指，3月為沙特阿拉伯一名拒公開身份的活躍分子檢查手機，未幾發現手機已被植入「飛馬」(Pegasus)間諜軟件。至最近重新檢視取自手機內的iTunes備份檔案時，發現逾30個不尋常的「.gif」檔，當中27個檔名一模一樣，進一步檢查發現實際上是「Adobe PSD」檔案，另有4個不同名稱的「.gif」檔，實際上是PDF檔案。

透過iMessage發送「毒圖檔」毋須打開

研究人員過去曾在另一部同樣受「飛馬」入侵的iPhone發現類似的「.gif」檔，遂以此追溯源頭，懷疑這些「.gif」檔，就是讓黑客得以在目標手機植入「飛馬」的武器。據稱，黑客把有毒檔案，發送至上述活躍分子iPhone的iMessage內，便可藉著蘋果產品的「繪圖框架」(CoreGraphics)漏洞，植入「飛馬」，竊聽及盜取手機內資料，甚至取得米高峰及鏡頭權限，估計涉事手機早在2月中招。「毒檔案」或會無聲無息地發送至目標人物的手機內，Citizen Lab把這入侵手法稱為「FORCEDENTRY」(強行進入)，於本月7日通報蘋果。

該機構過往也曾在半島電視台記者及其他人士手機，以及逾1,400名《WhatsApp》用戶的手機，找到曾受「零點擊」攻擊的證據，但今次是發現具體的「零點擊」攻擊途徑及所涉漏洞，並得以分析。

涉以色列公司NSO「飛馬」間諜軟件

「飛馬」是以色列網絡情報工作公司NSO Group研發的間諜軟件，曾被黑客及多國政府利用監控目標人物，全球十國共17間傳媒聯手調查，7月時公布「飛馬」的潛在目標多達5萬人，包括記者、政要、人權分子及商界高層，被殺的《華盛頓郵報》記者卡舒吉(Jamal Khashoggi)的未婚妻，手機亦遭植入「飛馬」。NSO Group回應今次事件，重申其技術旨在協助反恐及打擊罪案。

蘋果釋出安全更新時，並未提及NSO Group，該公司產品安全部門負責人克爾斯蒂克(Ivan Krstić)感謝Citizen Lab通報，表示今次事件對大部分用戶不構成威脅，因此類攻擊手段非常複雜、成本高昂，且有關漏洞很快會被阻塞，黑客以此攻擊普通用戶不符合成本效益，只會針對特定目標人物。