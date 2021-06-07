黑客鬥狂人 斥操弄虛幣價格 匿名者向馬斯克下戰書

電動汽車Tesla行政總裁馬斯克(Elon Musk)不時在Twitter發表有關虛擬貨幣的帖文，尤其是最大虛幣「比特幣」(Bitcoin)，往往令其價格波動。國際黑客組織「匿名者」(Anonymous)上周六發表錄音講話，批評馬斯克操弄虛擬貨幣市場，無理會數百萬依靠虛幣改善生活的投資者死活，指他這種富翁是不明白的，也不懂民間疾苦，傷害了勞工階層，揚言會對馬斯克採取行動。

馬斯克上周四在Twitter貼文，附上比特幣圖案和心碎表情符號，獲理解為與比特幣「分手」，可能會沽清2月時購入的15億美元(約117億港元)價值的比特幣，比特幣翌日價格挫7%。匿名者在3分鐘47秒的講話中，批評馬斯克是「另一名自戀有錢傢伙，渴望關注」，又指他玩弄虛幣市場摧毀別人生活。匿名者指，投資者知道虛幣有升有跌，但馬斯克上周的帖文，「明顯不顧普羅的打工階層」，他們的夢想遭馬斯克的「公開發脾氣」粉碎。這段在24小時便吸引過百萬點擊的講話片段，最後警告馬斯克，「你或者認為自己是最聰明的，但現在你遇上對手了。我們是匿名者！我們人多勢眾，等著瞧」。不過，匿名者的Twitter帳戶卻否認有向馬斯克發警告，但另一與該組織有關聯的帳戶承認來自匿名者。



帖文令比特幣波動

馬斯克是虛幣最大推動者，3月宣布Tesla接受美國顧客以比特幣付款，令虛幣成為交易貨幣邁出一大步，比特幣更創新高，但在不足兩個月後，即上月中卻宣布取消比特幣付款，因獲取該貨幣，俗稱「挖礦」的過程消耗大量能源不環保，有關消息令比特幣挫逾10%。馬斯克也追捧「狗狗幣」(dogecoin)，但早前在一個節目中開玩笑稱其為騙局，令狗狗幣下跌。