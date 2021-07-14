黑寡婦控迪士尼違約 串流平台上映分紅少3億

「黑寡婦」(Black Widow)施嘉莉祖安遜(Scarlett Johansson)日前入稟洛杉磯高等法院，指控迪士尼違約，在安排電影《黑寡婦》在戲院上映的同時，亦在Disney+的串流平台上同步發行，導致她的票房分紅減少約5,000萬美元，折合約3.88億港元。

施嘉莉祖安遜的律師表示，施嘉莉祖安遜在接拍《黑寡婦》時的合約中已列明電影會限定在戲院上映，身兼監製和女主角的施嘉莉祖安遜可按戲院票房的表現分紅。早在2019年時，漫威的法務長Dave Galluzzi在電郵中曾表明《黑寡婦》會堅持只在傳統戲院上映，承諾若然計劃有變會再作商討至達成共識。不過，迪士尼卻在戲院和Disney+串流平台上同步推出，影響其票房收入及其分紅。施嘉莉祖安遜在《黑寡婦》上映時，亦曾經透過代表就合約條款進行協商，惟迪士尼和漫威未有回覆，因此決定進行控吿。

迪士尼：訴訟對雙方均無好處

入稟狀指，迪士尼在沒有正當理由下，故意誘導漫威違反約定，阻止施嘉莉祖安遜理解相關合約的充分利益，批評迪士尼令施嘉莉祖安遜的合約貶值，並透過吸引觀眾付費使用Disney+平台，藉此刺激迪士尼股價。

迪士尼發言人回應指，訴訟對雙方均無好處，並漠視疫情對全球的影響，對此感到失望，強調迪士尼完全遵守了與施嘉莉祖安遜的合約，她亦通過Disney+的Premier Access已經獲得了2,000萬美元，折合約1.56億港元，以外的額外補償。

《黑寡婦》自上映，目前全球票房近3億美元，折合約24億港元。

相關新聞：

Marvel英雄｜揭Iron Man未現身《黑寡婦》原因