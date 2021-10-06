黑幫內訌涉3宗傷人刑事恐嚇 17人落網 最細14歲

一個活躍於東九龍黑幫內訌，廝殺期間更殃及無辜市民。警方一連兩日突擊搜查東九龍總區超過70個地點，包括酒吧、娛樂場所及派對房間等，拘捕17名男子，年齡介乎14至59歲，當中10人是21歲或以下人士，大部分人有黑社會背景。他們涉嫌傷人、自稱三合會成員及刑事恐嚇等。

被捕人士中，11名包括2名連串暴力案件的幕後主腦，懷疑與本月12日分別在秀茂坪及觀塘發生的3宗傷人及刑事恐嚇案件有關，正被扣查。其餘被捕男子則已獲准保釋候查，須於11月中旬向警方報到。警方檢獲兩輛懷疑涉案的私家車；亦在一名18歲被捕男子的住戶內檢獲一把刀，另涉嫌藏有攻擊性武器被捕。

東九龍總區刑事部反三合會行動組總督察邱宗泰表示，一個活躍區內黑社會幫派因為私人恩怨及利益內訌，於10月12日秀茂坪發生2宗及觀塘發生1宗刑事恐嚇及傷人案件，導致5人受傷，包括黑社會人士及無辜市民。其中一個案發地點位處一個網吧內，由於黑社會成員經常流連網吧，有無辜市民被誤會是幫派成員受到襲擊。

警方重申，對三合會有關的活動採取零容忍態度，尤其涉及青少年的案件。警方呼籲家長及監護人多關懷青少年，與他們保持溝通，以免他們誤交損友並墮入法網。

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