黑幫擺壽宴18人遭票控 「亞視阿儀」獲邀推蛋糕賀壽

藝人薛影儀(阿儀)因為參加亞洲小姐2021而極速走紅，更被封為「亞視一姐」。然而，近日網上瘋傳影片，見到阿儀在元朗一間食肆，出席一位江湖大佬的壽宴。片段中阿儀推着蛋糕進門，飯局中的眾人馬上表現興奮，並大叫拍掌，據悉警方其後上門掃場，18人涉嫌違反限聚令遭票控，惟阿儀當時已經離場，未被票控。

該影片長約1分33秒，開初見到阿儀與一位江湖人士合照，然後鏡頭一轉，見到阿儀以推車帶同已燃起蠟燭的蛋糕登場，引起全場10多名人士拍掌歡呼，期間有人高呼「錫佢」，以慫恿「壽星」上前對阿儀獻吻，又戲謔詢問「阿嫂唔介意吖嘛？」，笑聲傳遍一室，惟影片中的阿儀似乎未感壓力，堅持一貫木無表情及「佛系」風格，全程耍手拒絕，但其後亦有與「壽星」合照，為聚會留下紀念。

亞視：阿儀僅路過餐廳門外未參與活動

有媒體致電阿儀查詢事件，問她知不知道聚會人士身份，以及警方事後曾到場巡查，據悉阿儀支吾以對，似對詳情不甚了解。至於，亞視發言人表示，就上述活動，旗下藝人薛影儀僅為路過餐廳門外，獲支持者邀請拍攝合照，並未參與有關的活動。

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