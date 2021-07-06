黑幫涉用WHATSAPP踢中學生入會 警拘13「黑底」青少年 最細13歲

社交通訊軟件方便聯絡，朋友、工作群組更是愈開愈多，不法分子亦乘此方便，利用WhatsApp等軟件尋找獵物，股票投資騙局、美人計騙案、遊戲點數騙案等時有聽聞，而近日更有人涉利用WhatsApp踢青少年入黑社會。警方上月起接報，指有青少年疑受黑幫成員滋擾，調查後發現有人利用WhatsApp誘使青少年加入黑社會，並拘捕13名年齡介乎13至23歲的本地男子，涉自稱三合會會員、煽惑他人成為非法社團成員及普通襲擊。

警方本月14至18日在西區執行一項代號「晨旭」的打擊三合會及青少年罪行的行動，西區助理指揮官刑事總督察侯禮文指，行動主要針對一些利用青少年的不法分子，包括從事三合會活動，其間發現有黑社會分子透過社交通訊軟件誘使年輕人加入黑社會，據悉該款軟件為WhatsApp。



反黑組督察伍文鋒指，今年6月份反黑組收到舉報指，西區有青少年受黑社會滋擾，當中有人的電話號碼被陌生人加至某些通訊軟件群組，群組成員自稱黑社會分子，並告知涉事中學生已被招攬加入黑社會，又教唆他們遇事可找黑社會分子出面幫手解決問題。據悉，部分WhatsApp對話內容包括「我依家加你入一個群組……入邊嗰個係你阿公……而家你跟我……」經過深入調查後，警方鎖定一批有黑社會背景人士，連日在香港仔、黃大仙及屯門區拘捕13名年齡介乎13至23歲的本地男子，他們絕大部分都有黑社會背景。被捕罪名包括自稱三合會成員，煽惑他人成為非法社團成員，即俗稱「踢人入會」及普通襲擊。所有被捕者俱獲准保釋候查，須於下月中返警署報到。另外，行動中檢獲4部手提電話。警方提醒，根據香港法例151章社團條例，自稱三合會成員最高可判監3年，而煽惑他人成為非法社團成員最高可判監5年。警方重申，虛擬的世界並非無法可依，青少年不要因一時貪玩或因貪小便宜，以身試法。另外，警方稱，除執法行動，暑假期間會連同懲教署及非政府機構在到一些公園、屋邨平台、娛樂場所等接觸一些夜青，提高青少年的守法意識，希望協助青少年，為他們提供適切的跟進支援。

通訊軟件「滋擾」難防

除要小心提防被陌生人拉入不明來歷的群組，市民的手機通訊軟件亦不時接收到不明來歷的推廣和促銷廣告，最常見的例子如補習、賭博和貸款等，類似的滋擾行為會否構成違法？大律師陸偉雄接受本報查詢時表示，需要視乎行業有沒有特定的法例規管和實際情況，「部分行業例如保險業和地產代理有特定條例，規限從業員不能以未經過別人同意下的『Cold Call』進行促銷；至於部分行業則沒有規管，因為現時法例主要監管一些社會大眾認為十分煩擾的行業……如果從業員違規，除了可被判罰款，判囚，更會留有案底，不能再攞牌。」陸偉雄又指，不論使用的是通訊軟件、短訊、電郵還是電話，只要界定為滋擾性的行為，用任何的電子媒介均屬違法。

另外，陸偉雄贊成政府加強規管「Cold Call」，讓市民不被垃圾電話影響生活，「我們不時會收到借貸廣告的來電，其實這種是侵犯別人私人時間的行為，對機構來說可能只是對一名市民撥打了一通電話，但市民一天中可能會接收到多個來自不同機構的電話，造成煩擾，政府需要正視。」至於營商者利用通訊軟件進行推廣，陸偉雄無奈表示現行沒有甚麼條例可以規管，「它不像電話來電般達到煩擾的程度，我們最多選擇不看和對該帳號進行封鎖。」