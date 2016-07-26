黑色暴雨｜天文台籲留安全地方暫避 市民：返緊工出晒門口啦

天文台在今日上午8時20分發出黑色暴雨警告信號，上午校及全日制學校停課。天文台在Facebook專頁表示，由於天氣情況惡劣，呼籲市民應留在安全地方暫避，但由於正值上班時間，不少已出門的市民即時湧往天文台FB反言以示不滿：「又唔早D(啲)，個個返緊工先掛」、「留在巴士上暫避呀？出晒門口啦！」

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其他不滿的網民亦留言稱：「黑雨大概係對打工仔最無用的警告訊號，持續時間短，亦要係卸下後迅速上班，倒不如改善勞工法例，規定更寬鬆的返工時間，使該訊號能發揮本來的功能：趨吉避凶。」亦有網民揶揄：「天文台話原來公司先係最安全的地方」、「知道香港人鐘意返工，先等大家到公司先黑雨，咁都要鬧！」

天文台表示，受活躍西南氣流影響，未來一兩日廣東沿岸間中有驟雨及雷暴，預料高空反氣旋會在本周後期增強，華南沿岸驟雨減少，天色好轉及酷熱。