更新｜屯馬綫啟德站變「水舞間」 港鐵：咸水管接駁位爆裂 (有片)

【12:18 更新】港鐵表示，截至正午12時，屯馬綫兩個新站土瓜灣及宋皇臺站，入站的乘客逾1.1萬人次。

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【11:08 更新】港鐵表示，昨晚收車後約凌晨2時45分，啟德站車站大堂近A出入口的天花附近，有一條咸水管接駁位爆裂，有水從天花板空隙流落大堂，維修人員已即時關水掣及進行維修，車站亦安排人手清潔。啟德站自今早投入服務起，有關情況已改善，只有輕微滴水，維修人員正繼續進行跟進工作，而乘客仍可使用該位置部份閘機進入車站，車站亦安排人手在場協助乘客。據觀察，車站整體運作暢順，有關情況與今天的天雨沒有關係。

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【10:41 更新】屯馬綫全綫通車首個上班日，撞正黑色暴雨警告。據網上片段顯示，今早約8時，港鐵啟德站疑敵不過天雨，近A出口天花出現嚴重滲漏，出現室內「水舞間」現象，浸濕地板部分閘機。港鐵職員需要以防水布遮蓋閘機，以免造成損壞，並已派員到場視察。

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另外，昨日啟用的土瓜灣站今早人流不算多。有住該區的居民需要到葵芳上班，打算到美孚轉乘荃灣綫，預計需時45分鐘，較以前先搭巴士再轉港鐵快。港鐵則表示，截至早上8時，屯馬綫兩個新站土瓜灣及宋皇臺站，入站的乘客逾3,400人次，港鐵在相關車站加派人手協助乘客。