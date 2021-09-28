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默克爾籲國民包容難民 堅守民主
3 小時前
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默克爾籲國民包容難民 堅守民主
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默克爾籲國民包容難民，堅守民主。(AP)

即將結束16年總理生涯的默克爾，呼籲德國國民在包容難民的基礎上尋找共識，共同努力，繼續爭取民主。

默克爾在東部城巿哈雷出席東西德統一31周年記念活動，亦是她任內最後一次主持有關周年紀念活動，她發表演說指，德國的民主得來不易，東西德實現統一是由於東德人為了自己的權利、自由及一個不同的社會而甘於承受一切風險，但不應將實現民主視為理所當然，必須每日爭取，她說，東西德的統一為很多民眾帶來機遇，但也有些民眾感到困難，好像她在內的很多前東德人感到，必須不斷證明自己是這個國家的一份子，但經過一段的忍耐，最終得以成功融合，她又強調多元及差異不會對社會構成威脅。

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200架無人機在空中砌出「建設未來」的德文字。(網上片段截圖)

默克爾警告民主秩序正受到威脅

默克爾警告，民主秩序正受到威脅，包括新聞自由等重要價值正遭受攻擊，假資訊和謊言被利用激起仇恨，呼籲國民堅守民主，免受仇恨、暴力和激進侵害。今年慶祝儀式於中部城鎮哈勒舉行，因應疫情規模縮少。儀式尾聲，全場人士起立為她鼓掌致意。德國東部城市哈雷有200架無人機進行表演，在空中砌出多個圖案，以及「建設未來」的德文字。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/默克爾籲國民包容難民-堅守民主-287221
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