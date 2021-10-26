默沙東藥廠專訪｜新冠口服藥Molnupiravir小知識

Molnupiravir是一款口服藥物，作用在於干擾病毒複製，其釋出的分子構成與病毒遺傳物質相似，可讓病毒酵素「誤認」，導致RNA在複製期間出現大量錯誤，促成「致死突變」(Lethal mutagenesis)讓病毒複製失敗，繼而抑制病毒增長。

其主要優點是，毋須如其他抗病毒藥物，如瑞德西韋等要求靜脈注射，患者亦不一定需要住院才能接受療程。據《紐約時報》報道，為期5天的療程約花費700美元，是單株抗體治療的三分之一，因此被視為是理想的治療方案。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明指出，新藥現階段臨牀研究除了未包括孕婦，同時亦列明不適用於嚴重肝病或腎病的患者，目前測試Molnupiravir的對象，明確定在18歲或以上人士、輕微至中度病情、未接種新冠疫苗，以及有新冠病毒高危因素的群組。

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