默沙東藥廠專訪｜疫苗競爭先輸一仗 靠新冠口服藥反勝

美國默沙東藥廠早前宣布，成功研製有效降低新冠肺炎重症及死亡風險的口服藥Molnupiravir，為各國控制疫情帶來另一線曙光。其中，英國藥物及保健產品管理局(MHRA)在本港時間昨晚宣布，正式授權Molnupiravir口服藥可用作治療輕度至中度症狀的新冠肺炎成年患者，成為全球使用該藥的第一個國家，而本港醫管局亦已計劃向默沙東洽購500個口服藥Molnupiravir療程。美國默沙東藥廠香港及澳門董事總經理湯偉成接受本報專訪，首度開腔透露藥廠在相關研發過程中，如何由失敗步向成功，再如何想辦法將藥物帶到有需要人士手中。

記者：劉凱欣 攝影：陳奕釗

「口服藥嘅誕生，係經過無數『Trial and Error』所累積。失敗，係我哋經常面對嘅事，問題係點樣可以最後反勝。」湯偉成指出，在新冠肺炎爆發初期，默沙東曾同一時間研發4個範疇的藥物，包括兩隻疫苗，以及兩款口服藥，但由於所研發的新冠疫苗較遲進入臨床階段，加上功效亦不如輝瑞(Pfizer)及莫德納(Moderna)等藥廠，默沙東在全球新冠疫苗賽跑中可謂先輸一仗。

年初果斷轉跑道研發新冠口服藥

「做得呢行，都係相信科學。面對嘅係一條條人命，效果唔好情願唔要，集中火力做其他項目。」湯偉成攤攤手，說得一派樂觀。如其所言，在今年1月25日，藥廠果斷宣布放棄候選新冠疫苗 V590、V591的研發計劃，並轉換跑道，把資源集中投入更具開發潛力的兩款新冠口服藥療法上。

最終，在今年10月初，臨床結果顯示，該公司研發的其中一款口服藥Molnupiravir，能夠讓初感染的病毒患者，降低50%的住院率及死亡率，而且能有效對付包括Delta在內的變種病毒。經美國食品及藥物管理局(FDA)同意，默沙東提早結束第三期測試，並正申請緊急使用授權，意味藥物或可正式使用。

至於Molnupiravir口服藥是否可以取代新冠疫苗，兩者又會否帶來競爭？湯偉成表示，深信疫苗仍是很好預防工具，認為兩者不能互相取代，「口服藥嘅側重點係為醫生同整個醫療體系提供咗另一個選擇，令患者可以避免住院，減低醫療負擔，所以無話邊個好過邊個。」本港醫管局已計劃向默沙東購買500個療程，中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌早前透露，醫管局或考慮增購。美國政府早在6月，已跟默沙東簽署協議，以每個療程700美元購入170萬劑。澳洲總理莫里森亦已宣布，將採購30萬個默沙東新冠口服藥療程。

免除105個中低收入國製造授權使用費

正當不少人認為，默沙東藥廠會以全球首創新冠口服藥為名，大賺一筆之際，劇情又峰迴路轉。藥廠上周再宣布，已與聯合國支持的藥品專利聯盟簽署一項授權協議，免除105個中低收入國家的製造授權使用費，意味相關國家藥廠可以用低成本，生產該款抗新冠病毒口服藥。湯偉成直言，「其實藥物係為人類生產，一間藥廠單單發明藥，係唔足夠。點搵方法可以將啲藥帶到需要嘅人嘅手中，咁先係最重要。」

面對坊間質疑默沙東所研發的口服藥，測試對象層面不夠廣；以往亦有動物研究顯示，口服藥機制會對動物細胞造成變異，不排除服用後會導致癌症或畸胎。湯偉成解釋：「試藥始終都係以安全為先，所以會撇除一啲好似孕婦等高風險群組，避免有意外發生。口服藥臨床數據可以過到FDA，安全性相信已經受到好大嘅肯定。」他又指，不排除相關藥物會有改良空間，不過目前並沒有相關時間表，亦沒有進一步詳情可以透露。

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