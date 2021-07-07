點糞成金｜深圳藥企大量招募捐糞者 月入可超過6600人仔

深圳一間從事腸道菌群研究的公司，近日在網上招募「糞便捐贈者」，只要是18至40歲、檢查證實身體健康，每次捐糞便可獲300元(人民幣，下同)營養及交通補貼，每月最多可捐22次，加上體檢複查合格每次有1,000元獎金，每成功推薦1人參加又有最少800元獎勵，「月入」可超過6,600元，而且「此項目長期可捐獻」。

研究人類腸道菌群

江蘇《揚子晚報》記者聯絡到相關項目工作人員。對方表示，他們是一家生物製藥公司，「我們需要收集糞便來研究人類的腸道菌群，一方面也是用於製藥研究」。對方又指，欲捐糞便人士須先在公司網站填寫問卷，提供身高、體重、年齡及過往病史，公司會根據問卷篩選符合要求的捐贈者，然後邀請他們到公司面試，當面了解其生活習慣和作息規律，若面試通過，會再約捐贈者去大型醫院做體檢，費用由公司承擔。

需要更多穩定捐贈者

對方提到，通過體檢後，一般會與捐贈者提前預約一周的工作日上午過來捐贈，整個捐贈流程大約幾分鐘。對方還稱，由於相關醫藥產品的臨床試驗需要好幾年，會不斷需要有人捐贈糞便，所以對捐贈者數量沒有限制，並會先與捐贈者簽訂2個月捐贈有效期，即將期滿時再為捐贈者體檢，通過複檢會有1,000元獎勵，並進入下一個捐贈周期，「我們其實也很需要穩定的捐贈志願者，公司現在大概與30多人形成穩定捐贈，但還是不夠，需要另外招聘志願者」。

推薦他人可獲逾800元獎勵

不過，對方指出，目前只集中在深圳和成都招募捐贈者，未來數月或會在北京招募，過幾年再陸續在內地其他城市招募，「對捐贈糞便的新鮮程度有一定的要求，我們希望志願者能在得到通知後的兩個小時，開始糞便捐贈工作……如果自己不符合捐贈也沒關係，可以推薦其他人參加，推薦成功可獲得800元/人以上的獎勵」。