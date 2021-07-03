黨史劇《覺醒年代》香港首播 梁振英：冀港人全面認識民族復興歷程

中共建黨百年獻禮、以1915年《青年雜誌》問世到1921年《新青年》成為中共機關刊物為主題的建黨歷史劇集《覺醒年代》，昨晚起在有線電視綜合娛樂台作香港首播，下月9日起在香港開電視播出。官媒「中新社」報道，全國政協副主席、香港再出發大聯盟總召集人梁振英昨在首映會上致辭，稱相信劇集播出可讓香港社會、特別是香港年輕人，對中華民族復興歷程有更全面認識。

有線寬頻通訊有限公司主席邱達昌則表示，國家在經濟、文化、科技等方面的發展取得巨大成就，每一個中國人都應該感到驕傲和自豪，劇集在內地觀眾尤其是年輕觀眾中影響很大，希望香港青年也可從中學習到為民族奮鬥的精神和力量，建設更美好的香港，貢獻國家。

根據百度百科，《覺醒年代》由中共北京市委宣傳部、中共安徽省委宣傳部、北京市廣播電視局及安徽省廣播電視局聯合攝製，北京北廣傳媒及安徽華星傳媒承制，北京北廣傳媒、安徽華星傳媒、優酷信息技術(北京)及上海克頓文化傳媒聯合出品。內容以李大釗、陳獨秀、胡適從相識、相知到分手，走上不同人生道路的傳奇故事為主軸，以毛澤東、周恩來、陳延年、陳喬年、鄧中夏、趙世炎等革命青年追求真理的坎坷經歷為輔線，重現100年前中國先進分子和一群熱血青年追求真理、燃燒理想的澎湃歲月。



微博網民反應：

冇*V：哦，不是TVB播

C***********N：覺醒年代，光榮與夢想等，就該在那邊多上映！最好在台灣上映

黃******h：作為在內地的港人，表示非常支持！兩地可以有更多共同話題啦

有***家：應該要讓更多兩岸三地的同胞們看到這樣的好作品

p**********7：不要粵語版和繁體字幕，推行國家通用語言文字

k*******e：以香港黑暴的獨特視角，不一定能看出點甚麼呢

毛***手：播是播了，但有的人看不看是另一回事

大**球：這個劇確實不錯！

那**魚：該覺醒了

wanwan坐牢吧：香港人還看有線嗎？