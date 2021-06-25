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龍尾泳灘大量泳客遭海膽剌傷　拯溺工會：救生員人手嚴重不足
12 小時前
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龍尾泳灘海膽水母康文署港九拯溺員工會胡啟榮守護龍尾大聯盟李少文
龍尾泳灘大量泳客遭海膽剌傷　拯溺工會：救生員人手嚴重不足
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龍尾泳灘大量泳客遭海膽剌傷。(港九拯溺員工會)

位於大埔的龍尾泳灘上周三開放，首五日已有90宗市民被海膽或水母刺傷的個案，其中上周六更佔整體個案的七成，分別有42宗及21宗被海膽或水母刺傷的個案。港九拯溺員工會副主席胡啟榮於電台節目稱，有該泳灘救生員向他反映人手嚴重不足，單為刺傷的泳客急救已經忙得不可開交，「同事都唔得閒去紀錄(個案)」，相信康文署公布的數字低於實際事故宗數。

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一個案花15至20分鐘處理

胡啟榮指，一般泳灘基本需要14名救生員，而龍尾泳灘只編配10人，計及編更安排，每日只有約3至4人當值，形容是「夾硬」開放泳灘。他又指，救傷站本來只有1名救生員當值，但由於需要處理大量用客被刺傷，每個個案約花15至20分鐘處理，需要調配負責巡灘的救生員協助，導致難以顧及泳客的灘面水上安全。

守護龍尾大聯盟發言人李少文於同一節目稱，由於海膽容易飄往淺水區，當涉及大量數目時，難以人手全數清理。他又指，龍尾根本不適合開放為泳灘，不排除將來有其他有毒物種出現，危害泳客安全。

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龍尾泳灘出現大量海膽。(港九拯溺員工會)
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李少文稱，難以人手全數清理海膽。(港九拯溺員工會)
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胡啟榮指，救生員忙於照顧傷者，難顧及灘面水上安全。(港九拯溺員工會)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/龍尾泳灘大量泳客遭海膽剌傷　拯溺工會：救生員人手嚴重不足-273854
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