龍尾泳灘大量泳客遭海膽剌傷 拯溺工會：救生員人手嚴重不足

位於大埔的龍尾泳灘上周三開放，首五日已有90宗市民被海膽或水母刺傷的個案，其中上周六更佔整體個案的七成，分別有42宗及21宗被海膽或水母刺傷的個案。港九拯溺員工會副主席胡啟榮於電台節目稱，有該泳灘救生員向他反映人手嚴重不足，單為刺傷的泳客急救已經忙得不可開交，「同事都唔得閒去紀錄(個案)」，相信康文署公布的數字低於實際事故宗數。

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一個案花15至20分鐘處理

胡啟榮指，一般泳灘基本需要14名救生員，而龍尾泳灘只編配10人，計及編更安排，每日只有約3至4人當值，形容是「夾硬」開放泳灘。他又指，救傷站本來只有1名救生員當值，但由於需要處理大量用客被刺傷，每個個案約花15至20分鐘處理，需要調配負責巡灘的救生員協助，導致難以顧及泳客的灘面水上安全。

守護龍尾大聯盟發言人李少文於同一節目稱，由於海膽容易飄往淺水區，當涉及大量數目時，難以人手全數清理。他又指，龍尾根本不適合開放為泳灘，不排除將來有其他有毒物種出現，危害泳客安全。