龍尾泳灘｜逾160人誤觸海膽水母 康文署：已貼告示及廣播警告

耗資約2億元興建的大埔龍尾人工泳灘，開放初期已有大批泳客誤踩「地雷」，遭海膽刺傷。截至8月15日，康文署分別接獲110宗及51宗被海膽刺傷或被水母螫傷的個案，當中約80%集中在6月26日、27日、7月10日及11日；在7月中至8月中期間，署方只錄得6宗相關個案。署方指出，上述個案均屬輕微受傷，泳客接受簡單護理後可自行離開。

民政事務局今日書面回覆立法會議員質詢時表示，康文署已因應有關問題採取多項措施，包括在泳灘範圍張貼告示、橫額、水上浮標及作出適時廣播，以提醒泳客，並著救生員及泳灘大使向泳客作出口頭提示。當局稱，在採取有關措施後，相關個案已大幅下降。

繁忙時間增兩名救生員當值

當局提及，目前龍尾泳灘有13名救生員輪值，自7月1日起，康文署於周末及公眾假期泳客較多的時間會額外安排兩名義務救生員提供輔助救生服務，以及安排醫療輔助隊或香港聖約翰救傷隊派員到泳灘協助救傷工作。

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