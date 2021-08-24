10學生搵暑期工墮刷單騙局 警拘5人涉款58萬元

不少學生都想在暑假求職賺外快，但稍一不慎，容易墮入騙徒圈套。警方破獲一宗網上求職騙案，共有10名學生中招，他們均使用一個手機應用程式尋找工作，被一篇聲稱聘請「網上刷單員」的廣告吸引，他們求職後，不但未能獲得薪金，而且賠上墊支款項，結果總損失約58萬元。警方跟進調查後，前日及昨日拘捕5人，不排除會有更多人被捕。

東九龍總區重案組高級督察沈灝旻表示，騙徒在網上發出招聘廣告，標榜毋須任何要求和高回報，當受害人透過電話接洽騙徒後，對方會指示他們登上大型購物網站，點選一些商品再放入購物車，並要求他們不用在網站付款，而是經過轉數快方式匯入指定戶口，聲稱相關手法可增加網店點擊率，並讓受害人獲得8%至10%佣金，而為了令受害人信以為真，騙徒會先要求受害人購買較便宜的商品，當完成刷單後會將本金和佣金全數給予受害人，之後才吩咐他們購買較昂貴的商品，最後受害人始知受騙。

騙徒以「機件故障、銷售數字未夠高」拒付酬金

東九龍總區重案組第三隊總督察莫子威指，受害10名學生包括9女1男，年齡介乎17歲至21歲，他們均被騙徒以「機件故障、銷售數字未夠高」等理由作推搪，未能獲得原定酬金，損失金額由890元至約16.8萬元不等，其中損失最高一宗的受害人被騙匯款9次，直至耗光積蓄，開口向母親借錢時方被揭發。

警方其後經過調查後，前日起一連兩日展開行動，拘捕2男3女，年齡介乎17歲至21歲，涉嫌「以欺騙手段取得財產」，同時檢獲多張銀行卡、手機、電話卡及約2,000元現金。被捕人士分別報稱任職髮型屋及無業，全部有案底，他們已獲准保釋候查，須於10月下旬向警方報到。警方不排除有更多人被捕。

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