10歲抗癌女童設計手飾義賣 寄語病友「永不放棄」

蘇靖殷談吐舉止風趣，口罩掩蓋不到她幽默，可是年紀小小的她腦部發現長了3cm腫瘤，接受逾30次電療及化療，仍咬緊牙關捱過，病情終有好轉，現情況穩定，更親手設計手飾及耳環於香港迪士尼樂園義賣，她特別於飾物上刻上「Never Give Up」，盼其他人能與自己一樣懷？永不放棄精神。

8歲確診腦癌 母：事情來得好突然

現年10歲的蘇靖殷，於2019年3月身體出現病徵，如頭痛、視力異常及斜視等症狀，經診斷後發現其腦壓高，得知小腦長了3cm的髓母細胞腫瘤，屬腦癌第三期，翌日便到瑪麗醫院馬上作切除手術。蘇靖殷母親憶述「事情來得好突然，來不及接受女兒要做大手術」，幸好女兒性格堅強樂觀，整個手術及治療過程很配合，留院約10天便可出院，亦須連續31天回院作電療。

電療帶iPad及補充練習就足夠

面對多次電療及化療的蘇靖殷指，電療是最辛苦，特別是每朝7時至中年5時不能進食；亦因掉髮而失去自信，她笑言「電療帶iPad及補充練習就足夠」，亦靠做手作、玩玩具來娛樂自己；幸整個過程獲得家人及同學鼓勵，她就讀保良局蔡繼有學校更為她舉辦音樂會，以作鼓勵及籌款。

盼長大後成為兒科醫生

眼看女兒與病魔作戰一年多，蘇媽媽直言「唔會諗有幾辛苦，淨係諗女兒康復後可以做什麼」，亦指「女兒較似我」自己性格樂觀，較少想負面事情；而靖殷笑言，康復後最希望能到日本滑雪，也經常與母親外出購物，以放鬆心情，她亦感謝母親不分晝夜的陪伴，盼長大後成為兒科醫生，只因「我做過病童，知道點樣令到小朋友睇醫生時開心一點」。

加入樂佩公主和「Never Give Up」元素

蘇媽媽續指，治療期間獲「願望成真基金」協助，組織得知靖殷愛好手飾及做手作，故聯絡香港迪士尼樂園，讓她化身「設計師」，並用了一年時間，設計出一條手鏈及一對耳環，以《魔法奇緣》的樂佩公主為創作意念。她解釋因喜歡該公主有著不放棄的精神，冀望其他病友也能Never give up。

努力自修追上進度

她笑言「與迪士尼合作很開心」，當首飾放在商店展示感驚喜。因治病已有一年多未有上學，但她仍努力自修追上進度，學校亦見她與同學感情甚深，故讓她如期升讀小學四年級。

設計首飾系列即日起於願望成真基金官網及香港迪士尼樂園園內指定的商品店公開發售，定價為港幣239元，限量500 條，盼籌得逾10萬善款協助更多本地兒童實現夢想。