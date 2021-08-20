100萬變1蚊｜委內瑞拉一口氣刪貨幣面額6個「0」

南美洲的委內瑞拉長年通漲，政府宣布將國家貨幣玻利瓦(bolivar, VEF)的面額刪除6個「0」，令100萬的玻利瓦變為1玻利瓦。現時10萬玻利瓦，折合約為3.1港元。

《彭博社》報道，委內瑞拉宣布自當地10月1日起使用新版本貨幣，包含紙鈔和硬幣，以挽救多年不見好轉的惡性通漲，人民的戶口亦將進行調整，以反映新的總額；信用卡、扣帳卡消費將更加容易，而消費金額大的商店亦將被強制改為多次交易。

委內瑞拉已故前總統Hugo Chavez在2008年時，就已經將貨幣刪掉3個零，而接任的總統馬杜洛又在2018年刪除5個「0」，如今玻利瓦更再度刪除6個「0」。委內瑞拉連同今次，13年來已經第三次減「0」，總共計刪除14個「0」。

700萬買一條麵包 主要以美元交易

委內瑞拉曾經是盛產石油的國家，惟過去數十年，政府投資失誤及管理不當，加上油價重挫及石油輸出銳減，自從2013年以來，委內瑞拉的國內生產毛額(GDP)大幅縮水80%。若是以現金在委國購物，7張面額100萬的玻利瓦紙鈔，只夠買一條麵包。

目前在委內瑞拉，大多數使用玻利瓦的消費是以簽帳金融卡或銀行轉帳方式支付，不過70%的交易是採用美元，許多店面貨架上的商品價格均以美元標示。

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