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12港人李宇軒認罪時鞠躬致歉 指黎智英為重光團隊主腦
3 小時前
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12港人重光團隊李宇軒陳梓華港區國安法串謀外國
12港人李宇軒認罪時鞠躬致歉 指黎智英為重光團隊主腦
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12港人、「香港故事」成員李宇軒，與涉嫌協助他潛逃台灣的律師助理陳梓華，各被控「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」及「串謀協助罪犯罪」，案件昨由《港區國安法》指定法官李運騰在高等法院審理，庭上懲教人員身穿避彈衣戒備。李、陳兩人承認串謀外國危害國家安全罪，李認罪時一度90度鞠躬，稱「I agree to the facts and I would like to say sorry (我承認事實並致歉)」，案件押後至明年1月3日再訊，兩人繼續還柙。

案情指，李宇軒與劉祖迪(即攬炒巴)為「重光團隊」的前線成員，而壹傳媒創辦人黎智英為團隊的金主及最高決策人，其助手Mark Simon負責匯報和執行，陳梓華作為代理人向前線成員傳達指示。組織曾3次發起眾籌，獲逾2,400萬港元，在多國報章刊登廣告，請求外國制裁或敵對行動、制裁香港及內地官員。黎曾預告墊支廣告費、借出戶口接受或轉出款項，登廣告後餘款用作國際遊說及營運開支。控方表示，李涉違國安法去年8月被捕時，在其寓所搜出277枚警方用過的彈藥，以及1份有144名中港官員的制裁名單。兩個月後陳被捕，指Simon引述黎會提供援助，包括安排逃往美國。李另外兩條控罪留在法庭存檔。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/12港人李宇軒認罪時鞠躬致歉-指黎智英為重光團隊主腦-281129
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