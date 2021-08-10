12港人案｜李宇軒陳梓華串謀勾結外國危害國安罪成 押至明年1月提訊

12港人案中的「香港故事」成員李宇軒，及法律助理陳梓華，涉串謀壹傳媒創辦人黎智英等人，請求外國制裁及協助12港人潛逃等，被控串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全等罪，今早於高等法院原訟庭答辯及判刑，由《國安法》指定法官李運騰處理。兩名被告承認串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全，並同意控方案情，法官裁定兩人罪成，案件押後至明年1月3日上午進行提訊，期間兩名被告須還押。

30歲被告李宇軒及29歲被告陳梓華，同被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及串謀協助罪犯，李宇軒另被控無牌管有彈藥。

控方：黎智英與Mark Simon為最高級指揮者

控方案情指，於2019年6月，陳梓華透過他人介紹結識黎智英的私人助手Mark Herman Simon，並藉此試圖接觸黎智英。黎智英與Mark Simon均支持向國際宣傳本港示威，陳梓華遂聯絡李宇軒，李亦同意與其他人參與組織相關活動。翌月，陳梓華建議李宇軒與劉祖迪組織宣傳活動，至8月「重光團隊」(Stand with HK Fight for Freedom或SWHK)成立，李宇軒和劉祖迪都是「重光團隊」的核心成員，而黎智英及Mark Simon則是幕後策劃者和資金支持者，屬於最高級別的指揮者。

Mark Simon直接向黎智英匯報，負責執行其指令，而所有財務請求均由Mark Simon親自審查，款項涉及數以百萬計，並由黎智英親自批出，而Mark Simon則可批出銀碼較小的金額。陳梓華則作為黎智英和Mark Simon的代理人，直接或通過Mark Simon取得黎的指示，將其指示傳遞給李宇軒，及劉祖迪。

2019年起於多國刊登文章及進行遊說

控罪指，案發期間黎智英、Mark Simon、兩被告、劉祖迪與其他人合謀要求外國將中國、香港和澳門實施制裁或封鎖，或從事其他針對中國和香港特區的敵對活動，迫使加入他們的政治議程。控罪指，2019年6月至8月期間，「重光團隊」於美國、加拿大、英國、德國、法國、西班牙、意大利、瑞典、比利時、日本、韓國、澳大利亞、台灣等不同國家或地區的報紙上發表文章，譴責中國、香港特區和香港警察，並敦促外國對中國和香港特區實施制裁或封鎖，或從事其他敵對活動。

控罪續指，於2019年9月至2020年7月初，「重光團隊」參與遊說32個國家，包括美國、英國、日本、德國、西班牙、意大利、葡萄牙、愛爾蘭、捷克共和國等，建立國際網絡平台，以尋求外國支持或對中國和香港特區施加不應有的壓力和/或與外國勾結以助長陰謀。

控罪指，截至今年2月15日，「重光團隊」仍然活躍和運作，期間曾經數次眾籌，涉款逾1,000萬元，部分資金其後轉入李宇軒的銀行帳戶；「重光團隊」並已建立國際網絡，並多次發表文章、新聞稿和制裁報告，涉勾結外國或者勾結外部勢力危害國家安全。

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