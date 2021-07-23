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12港人案｜黄臨福認妨礙司法公正等3罪　被判入教導所
2 小時前
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12港人案黄臨福有意圖而企圖縱火管有攻擊性武器妨礙司法公正區域法院
12港人案｜黄臨福認妨礙司法公正等3罪　被判入教導所
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黄臨福與廖子文未被深圳法院起訴，去年12月底移交香港警方。(資料圖片)

12港人案中其中一名被告、17歲的黄臨福，涉於前年10月向旺角警署投擲汽油彈，黃早前已承認有意圖而企圖縱火及管有攻擊性武器兩罪，今早於區域法院再承認企圖潛逃至台灣，干犯妨礙司法公正，被判入教導所。

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法官姚勳智判刑時指，黃臨福干犯的縱火罪案情嚴重，而企圖潛逃至台灣的計劃周詳，三項控罪原本能以監禁6年為量刑起點，但考慮到被告干犯縱火罪時剛滿16歲，事後坦白認罪，並與警方合作，在內地及香港已合共還柙逾一年，加上教導所的報告正面，決定判處入教導所。

案情指，前年10月14日凌晨1時許，被告在旺角警署對開，點燃一枚汽油彈並把它擲向警署側門後逃走。警員截停被告後，從其褲袋中搜到一個打火機，其後於被告住所搜到三枚汽油彈。他在案發前曾用WhatsApp與其他人商討製造汽油彈。另外，被告於前年12月至去年8月23日期間，聯同其他11名港人涉嫌偷越邊境，其中9人回港後被加控一項妨礙司法公正罪。

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黄臨福去年8月與另外11人於內地水域被捕後，被還押至深圳鹽田看守所，他與另一名未成年的廖子文未被深圳法院起訴，去年12月底移交香港警方。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/12港人案｜黄臨福認妨礙司法公正等3罪　被判入教導所-277371
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