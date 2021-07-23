12港人案｜黄臨福認妨礙司法公正等3罪 被判入教導所

12港人案中其中一名被告、17歲的黄臨福，涉於前年10月向旺角警署投擲汽油彈，黃早前已承認有意圖而企圖縱火及管有攻擊性武器兩罪，今早於區域法院再承認企圖潛逃至台灣，干犯妨礙司法公正，被判入教導所。

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法官姚勳智判刑時指，黃臨福干犯的縱火罪案情嚴重，而企圖潛逃至台灣的計劃周詳，三項控罪原本能以監禁6年為量刑起點，但考慮到被告干犯縱火罪時剛滿16歲，事後坦白認罪，並與警方合作，在內地及香港已合共還柙逾一年，加上教導所的報告正面，決定判處入教導所。

案情指，前年10月14日凌晨1時許，被告在旺角警署對開，點燃一枚汽油彈並把它擲向警署側門後逃走。警員截停被告後，從其褲袋中搜到一個打火機，其後於被告住所搜到三枚汽油彈。他在案發前曾用WhatsApp與其他人商討製造汽油彈。另外，被告於前年12月至去年8月23日期間，聯同其他11名港人涉嫌偷越邊境，其中9人回港後被加控一項妨礙司法公正罪。

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黄臨福去年8月與另外11人於內地水域被捕後，被還押至深圳鹽田看守所，他與另一名未成年的廖子文未被深圳法院起訴，去年12月底移交香港警方。