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12港人案｜8人被控妨礙司法公正再訊　張俊富擬認罪
1 小時前
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12港人案｜8人被控妨礙司法公正再訊　張俊富擬認罪
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12港人中部分人今年3月內地刑滿，被押解回港移交港警。(資料圖片)

12港人案中，9人被加控妨礙司法公正，當中黃臨福早前已認罪被判入教導所，其餘8名被告今日於區域法院再訊。被告張俊富透露打算認罪，控方指眾被告需時索取法律意見，法官胡雅文遂將案件押後至10月26日再訊。另外，被告嚴文謙申請短暫保釋，但遭法官拒絕，所有被告繼續還柙候訊。

8名被告依次為18歲無業男廖子文、19歲技術員鄭子豪、24歲學生張俊富、21歲運輸工人張銘裕、22歲學生嚴文謙、30歲無業男黃偉然、31歲測量員李子賢及19歲學生郭子麟，同被控於2019年12月至2020年8月23日期間，在香港連同一個稱作「廢中」的人、一個稱作「恩典」(別名：大媽、姑媽、姑姐或Sister)的人、一個稱作「Zizi」的人及其他人，意圖妨礙司法公正，作出一項或一連串妨礙司法公正傾向的行為，導致12港人逃離香港司法管轄區，以阻礙警方調查，或因調查引起的刑事訴訟。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/12港人案｜8人被控妨礙司法公正再訊　張俊富擬認罪-283079
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