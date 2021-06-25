12箱家當寄順豐直送垃圾場 投訴人：18年回憶全沒了！

大家有沒有想過，把包裹寄速遞會被丟到垃圾場？來自內地的王先生從事藝術行業，在北京闖蕩十多年決定回老家上海創業，臨走前把全部家當打包成12個箱子，本月6日用順豐寄往上海。為免紙箱途中破損，王先生額外加付包裝費把所有箱子打包在一個拖盤上，總共費用829元人民幣(約1,000港元)。

原本預計12日下午送達的物品，延遲近4個小時，晚上快遞員送達，箱子明顯經重新打包，箱內物品亂七八糟，衣物又臭又髒，夾雜著碎紙、砂石、垃圾。王先生點算後發現，有4個箱子丟失，包括18年來幾十本日記、手繪本、設計草圖手稿本、照片和好友書信，收藏的一幅絲網版畫也被從畫筒取出，遭到損壞。

王先生事後追問順豐，快遞員一開始隱瞞真相，直到隔天13日才坦承包裹被誤送到垃圾場，王先生立刻去找失蹤物品，根本大海撈針。垃圾場老板還指王先生來得太晚，若12日晚上或13日早上來還能找到一些東西，因為當日垃圾已被分類壓縮打捆。

由於王先生有購買保價服務，為引起順豐客服重視，他宣稱損失物品估值500萬元。最後順豐賠償金額是2,000元，王先生拒絕接受賠償方案。寄丟的包裹無法證明真正價值，但對王先生來說，丟失的物品都是他無價回憶，至今雙方仍在溝通，並無進一步解決方案。