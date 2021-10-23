12.19立法會選舉投票時間縮短1小時 竹篙灣檢疫中心設票站

立法會換屆選舉延期一年後，將於12月19日舉行，候選人提名期由本周六起至下月12日。選管會昨公布選舉指引，指今次立法會選舉會繼續採用電子選民登記冊派發選票，選民不需要再按身份證字頭排隊，開始投票時間將延後1小時，由早上8時半開始至晚上10時半結束，即投票時間共14小時，較以往縮短1小時。選管會主席馮驊解釋，因今屆採用電子選民登記冊，時間改動為讓票站工作人員有更多時間對相關設備作最後檢查。

選舉事務處將在全港設逾620個一般票站，包括首次在竹篙灣檢疫中心設立票站，讓在中心內的檢疫人士投票，惟於居家隔離或指定檢疫酒店隔離人士，因考慮防疫風險後，當局不會安排他們外出投票。另亦會在會展設立一個選委會界別投票站，供該界別選民同時投下選委會界別、地方選區及功能界別選票。懲教署內的專用投票站維持上午9時至下午4時。馮驊呼籲身處外地的選民如有意投票，應預留足夠時間回港。至於政府早前稱考慮在口岸增設票站，馮驊指，由於涉及投票後返回內地的檢疫問題，並非選管會能夠處理，暫未收到通知。

此外，立法會選舉將繼續設立關愛隊，屆時票站將設立兩條隊伍，一條供有需要人士，即年滿70歲人士、因身體狀況而難以長時間站立者及孕婦，另一條則供一般人士使用。 (新聞詳見A4)

