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12.19立法會選舉投票時間縮短1小時 竹篙灣檢疫中心設票站
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立法會選舉選管會投票站關愛隊馮驊新選舉制度選民地方選區功能界別選舉委員會界別
12.19立法會選舉投票時間縮短1小時 竹篙灣檢疫中心設票站
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馮驊(中)建議選民於午後或較少人時段投票，避免早上排長龍。(文詠琛攝)

立法會換屆選舉延期一年後，將於12月19日舉行，候選人提名期由本周六起至下月12日。選管會昨公布選舉指引，指今次立法會選舉會繼續採用電子選民登記冊派發選票，選民不需要再按身份證字頭排隊，開始投票時間將延後1小時，由早上8時半開始至晚上10時半結束，即投票時間共14小時，較以往縮短1小時。選管會主席馮驊解釋，因今屆採用電子選民登記冊，時間改動為讓票站工作人員有更多時間對相關設備作最後檢查。

選舉事務處將在全港設逾620個一般票站，包括首次在竹篙灣檢疫中心設立票站，讓在中心內的檢疫人士投票，惟於居家隔離或指定檢疫酒店隔離人士，因考慮防疫風險後，當局不會安排他們外出投票。另亦會在會展設立一個選委會界別投票站，供該界別選民同時投下選委會界別、地方選區及功能界別選票。懲教署內的專用投票站維持上午9時至下午4時。馮驊呼籲身處外地的選民如有意投票，應預留足夠時間回港。至於政府早前稱考慮在口岸增設票站，馮驊指，由於涉及投票後返回內地的檢疫問題，並非選管會能夠處理，暫未收到通知。

此外，立法會選舉將繼續設立關愛隊，屆時票站將設立兩條隊伍，一條供有需要人士，即年滿70歲人士、因身體狀況而難以長時間站立者及孕婦，另一條則供一般人士使用。 (新聞詳見A4)
 

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/12-19立法會選舉投票時間縮短1小時-竹篙灣檢疫中心設票站-290128
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