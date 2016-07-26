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13宗罪 國會查逾60萬人染疫死 建議控巴西總統殺人罪
21 分前
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13宗罪 國會查逾60萬人染疫死 建議控巴西總統殺人罪

巴西自新冠肺炎疫情爆發以來，逾60萬人染疫死亡，僅次美國成為全球死亡人數第二高國家。巴西國會一個委員會完成6個月調查，就總統博爾索納羅處理新冠肺炎疫情過失提交報告，根據外洩的草擬報告，委員會建議起訴博爾索納羅13項罪行，包括殺人罪，指他任由病毒傳播企圖達至群體免疫以控制疫情，令國民冒大規模感染風險。報告指，全國逾60萬人死亡，當中半數個案歸咎於博爾索納羅政府的防疫政策。

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博爾索納羅被起訴的機會甚微。 (美聯社)

近1,200頁的報告指，博爾索納羅為政府在疫情期間所犯過錯的主要負責人，指他違抗衛生部門建議，支持使用未經證實是否有效的藥物。他所犯的13宗罪，包括種族滅絕巴西原住民、瀆職、違規使用公帑、違反公共衛生措施、煽動犯罪和偽造文件。

報告又指政府對疫情的魯莽取向，令巴西人承受大規模感染的風險。報告建議向69人提出刑事檢控，包括博爾索納羅3名兒子及多名前任和現任政府官員。去年曾感染新冠病毒的博爾索納羅，經常被公共衛生專家批評，拒絕採取封城等措施，又經常在公眾場合不戴口罩，還公開稱自己未有接種新冠疫苗，他亦大力支持以未經證實有效的抗瘧疾藥物「羥氯喹」治療新冠肺炎。

很大機會不被起訴

博爾索納羅會否被起訴屬未知之數，該調查報告將交由參議院審議，參院可否決或修改報告，料將在下周表決。總統府未有回應有關報告，博爾索納羅周二則向支持者說，是次調查是「笑話」，他不會理會，又說調查出於政治動機。不過，他很大機會不被起訴，因須由檢察總長提出起訴，而該職位是由總統提名。雖然被檢控機會微，但控疫不力加上物價高漲令博爾索納羅民望下跌，勢影響其在明年大選角逐連任。

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抗疫不力加上物價高漲，民眾早前在聖保羅市示威抗議博爾索納羅施政。(路透社)
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博爾索納羅在公眾場合常不戴口罩。(路透社)

13宗罪 國會查逾60萬人染疫死 建議控巴西總統殺人罪

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/13宗罪-國會查逾60萬人染疫死-建議控巴西總統殺人罪-289558
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