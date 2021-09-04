14食客灣仔打邊爐窗門閉上 疑一氧化碳中毒10人留院

灣仔駱克道食肆「老北京」昨晚有14名食客，懷疑在進食火鍋期間一氧化碳中毒。衞生防護中心今日(7日)公布，年齡介乎23至39歲的6男8女食客，昨晚在該食肆的同一房間內進食以炭作煮食燃料的火鍋，惟約兩小時後開始出現失去知覺、頭暈、嘔吐、噁心、頭痛、呼吸急促、心悸等病徵。

火鍋時窗戶關上 或致一氧化碳水平升

他們大部分其後分別被送往律敦治醫院和瑪麗醫院接受治療，有一人則自行到伊利沙伯醫院求醫，另有4人其後轉送東區尤德夫人那打素醫院接受高壓氧治療。衞生防護中心指，14人當中有10人現時情況穩定，其餘4人已出院，而初步調查顯示，他們進食火鍋時房間雖然有開空調，但房內全部窗戶均關上，房門亦關上一段長時間，可能因而令室內的一氧化碳水平上升。

衞生防護中心表示，一氧化碳為一種無色、無臭、無味的氣體，它是因木材、天然氣或汽油等不完全燃燒含碳燃料而產生的副產品。曝露於低濃度一氧化碳的人士可能出現頭暈、頭痛、疲倦、噁心等症狀，而曝露於高濃度一氧化碳的人士則可能出現視覺受損、協調紊亂、失去知覺、腦部受損等症狀，甚至死亡。中心提醒市民，應在通風良好的地方使用排氣良好的點燃燃料的裝置，若疑出現一氧化碳中毒症狀，應立即求醫，情況嚴重者就應立即致電999緊急熱線。