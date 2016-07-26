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14食肆登記個人資料保安措施不足　當中11間共用登記表
57 分前
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14食肆登記個人資料保安措施不足　當中11間共用登記表
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私隱專員表示，發現14間食肆對登記的個人資料所採取的保安措施不足，以致有關資料可被未獲准許的或意外的查閲或使用，違反《私隱條例》。(資料圖片)

為了預防新冠疫情，政府年初規定，食肆負責人須確保顧客在進入食肆前利用「安心出行」掃瞄場所二維碼，抑或登記其姓名及聯絡電話等資料，並保留書面或電子記錄31天。個人資料私隱專員今日發文表示，發現14間食肆對登記的個人資料所採取的保安措施不足，以致有關資料可被未獲准許的或意外的查閲或使用，違反《私隱條例》，其中11間食肆使用共用的登記表格或登記簿，遂作出4項提醒及建議。

14間對登記個人資料保安措施不足食肆

⚫Triple O’s(金鐘道88號太古廣場二座LG1地庫009號舖)
⚫傷心酸辣粉(旺角砵蘭街215號朗晴坊1樓)
⚫譚仔雲南米線(葵芳葵義路2-11號好爵中心地下49-54號舖)
⚫American Seafood & Grill(沙田置富第一城商場地下71-73及82B號舖)
⚫台食館(油麻地彌敦道499號獨立大廈地鋪)
⚫Zaks(愉景灣愉景廣場D’Deck地下G04及1樓103號舖)
⚫青藏牛肉麵(北角錦屏街41A號)
⚫The Grill Room(銅鑼灣The L. Square 5樓)
⚫Bond(大坑銅鑼灣道98號2樓)
⚫牛極(大角咀大全街38號)
⚫巷仔冰室(荃灣曹公坊10號地下)
⚫明記腸粉(上水新康街11號)
⚫翰騰閣酒家(太古城中心506室)
⚫嘉年華海鮮酒家(屯門良景邨商場3樓305-306號舖)

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當中有11間食肆共用的登記表格或登記簿。(私隱公署網圖)

11間食肆使用共用的登記表格或登記簿

此外，私隱專員指當中有11間食肆使用共用的登記表格或登記簿、一間食肆沒有設置表格收集箱、一間食肆沒有保持表格收集箱時刻蓋好，以及一間食肆使用尚未剪開的共用表格。私隱專員指，以上情況均顯示該些食肆對登記的個人資料所採取的保安措施不足，以致有關資料可被未獲准許的或意外的查閲或使用，違反《私隱條例》。

私隱專員作出的4項提醒及建議，包括食肆有責任遵守《私隱條例》的規定、為店員提供適當培訓及指引、採取措施確保店員具有良好的操守，避免因人為疏忽；以及提高員工的保障個人資料私隱意識。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/14食肆登記個人資料保安措施不足-當中11間共用登記表-290599
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