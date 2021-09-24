17歲少年不滿被收手機 半夜開槍射爆母親頭部「報仇」

美17歲少年不滿被收手機 半夜開槍射爆母親頭部「報仇」

美國發生倫常兇案，田納西州一名少年，涉嫌因不滿母親收走他的手機，半夜趁母親熟睡之際，潛入其睡房朝她頭部近距離開槍，母親傷重死亡。

潛入母親睡房偷槍 在樓下另一房間上彈

案發在去年4月，當時17歲的少年威利斯(Shawn Willis)涉嫌在位於Rocky Top的寓所，槍殺母親。據報他對被母親收走手機深深不忿，半夜在母親的床頭櫃取走手槍後，先在樓下另一房間上彈，以免聲響吵醒母親，然後才折返母親睡房，在床邊向她頭部左邊開槍。

警員其後接報到場，發現女戶主已死在床上，經初步了解認為威利斯最大嫌疑。據稱威利斯與父親落口供時，威利斯承認弒母。因威利斯案發時未成年，案件詳情延至近日才曝光，他目前以成年人身份被控以一級謀殺。

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