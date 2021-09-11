17歲港網球手揚威美網 黃澤林奪青年組雙打錦標

再有本港運動員在國際體壇創造歷史！年僅17歲的網球新星黃澤林，昨與他的法國拍檔在美國網球公開賽，勇奪青年組男子雙打賽錦標，成為歷來首位贏得青年組大滿貫男雙的香港球手，他賽後不忘「好多謝香港嘅球迷……屋企人、教練」及網球總會安排一名教練「跟住我呢3個月」。因疫情而未能赴美觀戰的父親黃悅明，明言不反對兒子暫時放下書本、專心發展，並透露兒子目標是出戰成年組大滿貫及3年後的巴黎奧運。

今年17歲的黃澤林(Coleman)，當地時間周六中午12時夥拍較他年長1歲的法國拍檔Max Westphal，在決賽擊敗8號種籽、烏克蘭球手Viacheslav Bielinskyi和保加利亞球手Petr Nesterov組合。他和拍檔由首圈開始的5場賽事，均要打到第三局以「搶10」賽制晉級。在決賽，他首局以6比3先拔頭籌，其後被對方以7比5扳平，再次需要「搶10」取勝。最後，這對港法組合終取得10比1的成績，擊退對手奪標。黃澤林成為本港史上首名青年組大滿貫男雙的得主，對上一名奪得青年大滿貫冠軍的香港球手，是1983年贏得溫布頓青年組女雙錦標的希麗敏(Patricia Hy)。黃澤林在2018年以14歲之齡直落兩盤，在國際青少年網球賽Junior Orange Bowl，破天荒擊敗大熱門東道主頭號種子球手Victor Lilov捧盃，但其後受疫情影響往外地參賽。他在今次奪標後表示，自己已有一年多沒有比賽，重回賽場也未達狀態，很高興能贏得這個獎盃。



黃父心噏收兒子求救訊息

受疫情影響的還有其父親黃悅明，他由於未能赴美觀賽，只好捱夜看比賽直播。他接受傳媒訪問時指，每晚都看得很「肉緊」、試過叫了出來，笑言「我都好擔心隔籬屋會投訴」。他指自己本身都很喜歡網球，在黃澤林5歲的時候，原本為其胞姊安排了一個網球教練，詎料訓練首日姊姊發燒，為免浪費金錢遂安排黃澤林「戥腳」，「由嗰日開始佢揸起個網球拍，就冇停過喇。」

除青年組雙打外，黃澤林同時希望在今屆男單賽事奪獎，豈料在外圍賽第二圈止步。黃悅明透露，兒子當時心情大受打擊，當時曾打電話聯絡並表現得不開心，「最令我哋覺得心噏嘅，係佢曾經打過個WhatsApp，話『救救我啊，爹哋媽咪』。」最終，父親稱最能救到他的是他自己和信仰。黃澤林在奪冠後提到，雖然初期男單次圈止步，但其後已調整心態，加上跟拍檔很有默契、互補長短，充分發揮水準。

即將踏入18歲的黃澤林，近年已暫時放下學業。本身是仁愛堂田家炳小學校長的黃悅明指，一家都很支持兒子成為職業球手，又形容讀書不是唯一一條路，「呢幾年佢可以放低佢嘅書本，去闖佢自己嘅路，未來隨時都有機會可以讀書。」他又透露，兒子目標是出戰其他大滿貫成年組賽事，並放眼3年後的巴黎奧運。香港網球總會表示，黃澤林在賽事後隨即出發往約旦，為即將舉行的維斯盃作準備。 (相關新聞見A9)