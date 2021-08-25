2元乘車優惠｜1958年出生長者明起可申「樂悠咭」

政府宣布，1958年出生的合資格人士可於明日起，透過「八達通App」手機應用程式或郵寄表格，申請專為政府長者及合資格殘疾人士的2元乘車優惠計劃而設的個人八達通卡「樂悠咭」，當中「樂悠咭」印有合資格受惠人士的個人相片及姓名，每名合資格人士只可持有一張。在接獲填妥的申請後，八達通公司會在四周內把「樂悠咭」郵寄至申請人的本港通訊地址，政府會資助合資格人士首次申請「樂悠咭」的20元申請費用，申請人毋須另行支付任何申請費用。有關「樂悠咭」的詳情，可瀏覽其網頁或致電：2266 2222查詢。

1957年出生未獲「樂悠咭」人士盡快申請

此外，政府指1957年出生的合資格人士，八達通公司至今共收到約7.6萬份申請，估計佔本港同年出生人口約67%，呼籲1957年出生而仍未申請「樂悠咭」的人士盡快遞交申請。

政府早前宣布放寬「2蚊搭車」優惠年齡門檻，由65歲下調至60歲，計畫將於明年2月27日生效，而各項防止濫用措施都會同時實施，包括60至64歲人士要使用為計畫而設的「樂悠卡」，他們按出生年份分批申請「樂悠卡」，包括1957年、1958年、1959年、1960年及1961年出生者。

樂悠咭申請時間表

⚫ 1957年：2021年8月2日至31日

⚫ 1958年：2021年9月1日至30日

⚫ 1959年：2021年10月1日至31日

⚫ 1960年：2021年11月1日至30日

⚫ 1961年：2021年12月1日至31日

⚫ 將於3個月內滿60歲人士：2022年1月1日起

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