2元乘車優惠｜1959年出生者明起可申「樂悠咭」 明年2月底起享兩蚊搭車

政府宣布，1959年出生的合資格人士明日起，可透過「八達通App」手機應用程式或郵寄表格，申請專為政府長者及合資格殘疾人士的「2元乘車優惠計劃」而設的個人八達通卡「樂悠咭」。

「樂悠咭」印有合資格受惠人士的個人相片及姓名，每名合資格人士只可持有一張。在接獲填妥的申請後，八達通公司會在4周內把「樂悠咭」郵寄至申請人的本港通訊地址，政府會資助合資格人士首次申請「樂悠咭」的20元申請費用，申請人毋須另行支付任何申請費用。有關「樂悠咭」的詳情，可瀏覽其網頁或致電：2266 2222查詢。

籲1957年及1958年出生者盡快申請

至於1957年及1958年出生的合資格人士，政府指八達通公司至今共收到約19.5萬份申請，料佔本港同年出生人口約83%，政府呼籲上述年份出生而仍未申請「樂悠咭」的合資格人士盡快申請，以確保能如期在明年2月27日起享用「2元乘車優惠」。

至於八達通公司會按已公布的申請時間表，在今年10月優先處理1959年出生的合資格人士的申請，其他逾期申請則須容後處理，因而逾期申請者需較長時間才獲發「樂悠咭」。此外，八達通卡有限公司已由8月中旬起陸續寄出「樂悠咭」，並以手機短訊形式通知申請人留意收取。如申請人在收到有關短訊後10日或在完成申請後四星期仍未收到「樂悠咭」，請致電2266 2222查詢。

政府早前宣布放寬「2蚊搭車」優惠年齡門檻，由65歲下調至60歲，計畫將於明年2月27日生效，而各項防止濫用措施都會同時實施，包括60至64歲人士要使用為計畫而設的「樂悠卡」，他們按出生年份分批申請「樂悠卡」，包括1957年、1958年、1959年、1960年及1961年出生者。

樂悠咭申請時間表

⚫ 1957年出生：2021年8月2日至31日

⚫ 1958年出生：2021年9月1日至30日

⚫ 1959年出生：2021年10月1日至31日

⚫ 1960年出生：2021年11月1日至30日

⚫ 1961年出生：2021年12月1日至31日

⚫ 將於3個月內滿60歲人士：2022年1月1日起

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