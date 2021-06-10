20年來最大宗｜海關檢1.3億元可卡因 藏油壓裝置2男被捕

海關上周二(22日)在香港國際機場檢驗一批由巴西抵港的空運貨物，於兩個油壓裝置內檢獲約110公斤懷疑可卡因，估計市值約1.3億元，是海關過去20年破獲的最大宗空運貨物販運可卡因案件。涉案毒品收藏於2個合共約3噸重的重型油壓裝置的鋼芯內，需由消防人員以重型工具用4至5小時爆破。

海關毒品調查科高級監督李錦榮表示，海關首次發現毒販以重型油壓裝置販運毒品，裝置結構堅固及幾乎無縫焊接，毒品包裝外加上一層鉛、一層鐵及一層鋼製的外殼，形容幾乎「零瑕疵」，加重執法人員檢查難度，但海關經X光檢查後，發現裝置影像有異常，經消防協助，切割油壓裝置後發現毒品。

收貨地址亦不存在

海關指，機場調查科人員本月23日接手調查，調查後發現收貨公司為去年註冊的工程公司，只有數次出口紀錄，註冊地址與提單上的收貨地址並不吻合，收貨地址亦不存在，加上重型機械一般較少來自巴西等南美洲國家，亦較少以成本高昂的空運方式運送，案中兩件油壓裝置運費約6至8萬元，引起海關懷疑。

海關相信案中毒品打算在本地銷售，行動中拘捕2名50歲及51歲男子，2人分別為收貨公司的董事及秘書，現時獲准保釋候查。海關又相信今次行動成功由源頭堵截一批毒品流入市場，會適時調整執法策略及調配資源加強執法行動，從源頭打擊跨境販毒活動。