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2018年起7職工會解散　羅致光：將確保解散程序符合會章
43 分前
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職工會解散勞福局羅致光職工會條例會章
2018年起7職工會解散　羅致光：將確保解散程序符合會章
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羅致光稱，登記局將確保解散程序符合會章。(資料圖片)

勞福局透露，於2018年至2020年共有7個職工會自行解散，按年分別有3間、3間及1間。至於新登記職工會，過去三年合共有533間，當中495間在2020年登記，而截至今年7月底，已登記的職工會共有1,504間。

勞福局長羅致光書面回覆立法會議員質詢時指出，勞工處轄下的職工會登記局負責探訪職工會、審理並登記職工會更改會章等，確保職工會遵行《職工會條例》及其會章的規定。如接獲涉嫌違反《職工會條例》的投訴，登記局會從速跟進，嚴肅處理。

若曾違反會章及犯法會作跟進

對於擬解散的職工會，羅致光提及該些職工會必須按其已登記的會章所訂明的方式及規定，進行解散及處置所有剩餘的資產；如有聘用僱員，也須按相關法律遣散員工，以及處理債務和税務等，並須妥善處置其擁有的個人資料，包括會員名冊及其他載有會員個人資料的紀錄等。

羅致光強調，登記局會密切監察職工會解散及處置資產的程序，以確保符合會章及相關法例的規定，而如職工會在解散前曾進行違反會章或法例的活動，登記局及執法部門會作出跟進，具體情況需視乎個別個案而定。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/2018年起7職工會解散　羅致光：將確保解散程序符合會章-281837
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