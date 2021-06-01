2021人口普查今日展開

2021人口普查今日展開，將分兩階段進行，首階段6月23至7月17日，主要透過網上問卷、電話訪問及寄回紙本問卷3類非面對面接觸方式搜集數據，疫情下保持社交距離。第二階段由7月18日至8月4日，普查員會向未有清晰郵遞地址住戶派遞普查通知信，並會派普查員直接上門協助填寫。

普查工作約九成住戶將接受簡單點算(短問卷住戶)，將收到紙本問卷可經郵寄交回，一成住戶收到長問卷，統計處處長陳萃如表示，十分鐘內即可完成，長問卷則需約30至40分鐘作答。問卷上印有二維碼，住戶掃描後可登入網站填交網上問卷。網上問卷有自動跳題功能，節省時間，亦有按鈕可提供補充資料。，亦可分階段完成，即隨時登出，稍後再登入繼續完成填寫。

普查今展開，住戶可致電182021普查熱線答問卷、查詢、跟進自填問卷、確認統計員身份、預約面談訪問時間等。熱線有600條線，每日朝9晚10時半服務。陳萃如補充，網上問卷系統在2016年中期普查已採用過，去年也測試過今年的系統，加上經歷疫情，相信市民集慣網上填寫問卷，並加大了伺服器容量及設虛擬等候室應付大流量需要；普查員若未接種疫苗，須每兩星期檢測，但陳指出，住戶擔心傳染風險，更應採用其他非面對面方式答卷，今次也特別安排600條線容許電話方式完成訪問，以住較少採用。